Horoscop 3 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Săptămâna începe cu Luna în Berbec. Și chiar avem nevoie de un acest tranzit ca acesta pentru că urmează câteva zile foarte aglomerate din punct de vedere astrologic. Ne oferă energie și dorința de a acționa. Marte se pregătește să iasă din semnul Scorpionului. Și chiar dacă Mercur își va începe retrogradarea duminică, ne vom confrunta deja cu amânări, anulări, încurcături. Oricum, nimic nu este întâmplător și ne vom da seama ulterior de asta.

Horoscop săptămânal. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

