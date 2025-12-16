€ 5.0920
Interviuri DCNews

Data actualizării: 19:13 16 Dec 2025 | Data publicării: 19:13 16 Dec 2025

EXCLUSIV A capturat cineva justiția? Aflăm răspunsul la Miercurea Neagră
Autor: Anca Murgoci

Bogdan Chirieac - Diana Tache - Mugur Ciuvică Miercurea Neagră, live la DCNews
 

Veste proastă! Este ultima ediție din 2025 a emisiunii Miercurea Neagră!

Vestea bună însă este că vor fi analize interesante, așa cum v-au obișnuit cei trei grei - Diana Tache, Mugur Ciuvica și Bogdan Chirieac. Este o ediție de bilanț. Să vedem ce mai face Mugur Ciuvică. A fost în stradă, la proteste? Ce părere are despre „justiția capturată”? Cine a capturat-o și nu mai vrea să o dea înapoi?

Revine Laura Codruța Kovesi pe cai mari? Cum încheiem 2025? Semne bune anul are în 2026? Rămâneți cu noi pentru o ediție incendiară a emisiunii Miercurea Neagră, de la ora 12.00, doar pe DC News și DC News TV!

Așteptăm întrebările dumneavoastră în comentarii! De asemenea, dacă aveți sugestii, vă îndemnăm să ne scrieți!

@rodcnews MIERCUREA NEAGRĂ, 17 DECEMBRIE, ORA 12:00 DCNEWS ŞI DCNEWS TV #mugurciuvica #miercureaneagra #bogdanchirieac #rezist #proteste ♬ sunet original - DC News

miercurea neagra
laura codruta kovesi
diana tache
mugur ciuvica
bogdan chirieac
