Veste proastă! Este ultima ediție din 2025 a emisiunii Miercurea Neagră!
Vestea bună însă este că vor fi analize interesante, așa cum v-au obișnuit cei trei grei - Diana Tache, Mugur Ciuvica și Bogdan Chirieac. Este o ediție de bilanț. Să vedem ce mai face Mugur Ciuvică. A fost în stradă, la proteste? Ce părere are despre „justiția capturată”? Cine a capturat-o și nu mai vrea să o dea înapoi?
Revine Laura Codruța Kovesi pe cai mari? Cum încheiem 2025? Semne bune anul are în 2026? Rămâneți cu noi pentru o ediție incendiară a emisiunii Miercurea Neagră, de la ora 12.00, doar pe DC News și DC News TV!
Așteptăm întrebările dumneavoastră în comentarii! De asemenea, dacă aveți sugestii, vă îndemnăm să ne scrieți!
@rodcnews MIERCUREA NEAGRĂ, 17 DECEMBRIE, ORA 12:00 DCNEWS ŞI DCNEWS TV #mugurciuvica #miercureaneagra #bogdanchirieac #rezist #proteste ♬ sunet original - DC News
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu