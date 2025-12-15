Moțiune Diana Buzoianu. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru

Senatul dezbate și votează luni moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a zis că a greșit în privința Dianei Buzoianu. Dacă inițial a comparat-o cu „un Dorel” al politicii românești, între timp și-a dat seama că „doamna Buzoianu este mult mai mult decât atât!”

„Doamna Buzoianu este un Dorel arțăgos și agresiv, care deși provoacă un dezastru de proporții, continuă să se agațe de funcție cu ghearele scoase, împroșcându-i virtiolic pe cei care îi cer demisia”, a zis Daniel Zamfir.

Iată declarațiile lui Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, în cadrul moțiunii împotriva Dianei Buzoianu:

„Stimate doamne și domni senatori,

Dragi colegi,

Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru Buzoianu.

Am greșit profund când am comparat-o cu „un Dorel” al politicii românești. Doamna Buzoianu nu este un Dorel.

În percepția populară, personajul Dorel este un incompetent, un neisprăvit, un ageamiu, care, fără să-și dea seama, provoacă un dezastru, o catastrofă. Fie dă cu târnăcopul și lasă un cartier fără lumină, fie rupe un robinet și lasă fără apă sute de mii de oameni.

Desigur, toate aceste lucruri sunt valabile și pentru doamna Buzoianu și de aceea, am comparat-o cu Dorel. Dar recunosc că am greșit.

Doamna Buzoianu este mult mai mult decât atât!

Căci Dorel este un incapabil, dar nu e nici certăreț, nici arogant. E chiar puțin simpatic.

În schimb, doamna Buzoianu este un Dorel obraznic, un Dorel impertinent, care se răstește, care îi acuză isteric pe alții pentru gafele sale monumentale.

Doamna Buzoianu este un Dorel arțăgos și agresiv, care deși provoacă un dezastru de proporții, continuă să se agațe de funcție cu ghearele scoase, împroșcându-i virtiolic pe cei care îi cer demisia.

Această specie de politician are o trăsătură genetică definitorie pentru USR.

Nu știu cum s-au adunat împreună cei din acest partid, dar parcă toți au aceeași gură mare, aceeași trufie, aceeași infatuare și aceeași țanțoșenie agresivă, pe care le vedem întruchipate la doamna Buzoianu.

Cu cât culpa lor e mai evidentă, cu atât e mai mare tupeul lor.

Uitați-vă la trufia fără margini a șefului USR, Dominic Fritz. Cât tupeu să ai să ceri schimbarea legilor justiției, când tu însuți ai probleme cu justiția, fiind în faza finală a unui proces în care riști o condamnare definitivă pentru conflict de interese și pierderea funcției de primar?!



Uitați-vă la fostul ministru USR Moșteanu, cel cu CV-ul falsificat. Cât tupeu poți avea când țipi din toți bojocii că ești victima războiului hibrid, când de fapt tu, cu mânuța ta hibridă, ți-ai falsificat CV-ul?!



Amintiți-vă de listele de candidați ai USR. Tocmai ei care le-au cerut oamenilor să semneze „Fără penali în funcții publice”, au pus o penală pe locul 1 la lista pentru Parlament din București și un penal pe locul 2 la lista națională de la europarlamentare! Iar justificarea lor a fost în aceeași notă de impertinență sfidătoare: penalii lor nu sunt penali, ci victime ale sistemului judiciar.



Uitați-vă puțin la situația de Paltinu! Au trecut două săptămâni de la cel mai mare dezastru produs în ultimele decenii într-un domeniu gestionat de Ministerul Mediului.

Nici măcar o scuză, nici măcar un regret, nici măcar o vorbă caldă din partea ministrei USR-iste pentru cei 120.000 de cetățeni afectați de lipsa apei.

Este o lipsă totală de empatie, o lipsă de umanitate, o lipsă desăvârșită de compasiune! Iar asta nu mai are nicio legătură cu disputele politice. Este o chestiune care ține exclusiv de caracterul doamnei Buzoianu.

Și nu doar că nu le-a spus o vorbă bună, dar i-a și mințit în față!

Cum poți să îi minți fără să clipești pe cei 120.000 de cetățeni că n-ai fost informată de riscurile unei astfel de manevre, când autoritățile locale au dat comunicate oficiale pe acest subiect?!



Cum poți să îi minți fără să-ți fie rușine obrazului, că nu ai știut riscurile, când la masa la care s-au discutat aceste riscuri au fost chiar oamenii tăi din Ministerul Mediului sau pe care i-ai numit personal în structurile Apelor Române?!

Stimați colegi,

Acest personaj colectiv, de regn USR-ist, întruchipat de „Doamna Buzoianu” mai are o trăsătură aparte, care îl deosebește de orice altă vietate din politica românească. De fiecare dată când o zbârcește, când o dă în bară, pune mereu aceeași placă uzată: PSD este de vină!

Cum să fie PSD de vină, când principalii responsabili pentru deversarea de la Paltinu sunt puși de dumneata în funcție, doamnă Buzoianu?!

Secretara de Stat din Ministerul Mediului, responsabilă de coordonarea Apelor Române și care trebuie să gestioneze lucrările hidrotehnice este USR-ista Elena Tudose, fostă angajată la primăria Corbeanca, aflată sub controlul USR.



Directorul general de la Apele Române, Florin Ghiță, de profesie geograf, este apropiatul ministrei Buzoianu care l-a și numit în funcție.



Directorul general adjunct de la Apele Române, Marius Pavel, de profesie jurist, este tot un USR-ist, de la USR Tulcea.



Directorul tehnic de la ESZ Prahova, cel care trebuia să facă analiza tehnică la Paltinu, este Răzvan Radu, de la USR București, de profesie IT-ist



La fel șeful stației de tratare de la Voilea, Marius Chișa, este nimeni altul decât președintele de la USR Băicoi.

Dragi colegi senatori,

Este foarte ușor de anticipat ce vă vor spune acum doamna Buzoianu și colegii săi din USR ! Vor veni cu aceeași marotă că, vezi Doamne, PSD votează moțiunea AUR! Un alt slogan mincinos care să le acopere rușinea.

Eu însă vă spun doar următorul lucru: nici eu personal, nici colegii mei din PSD nu votăm nimic pentru AUR în Senatul României.

Eu votez pentru oamenii care m-au votat senator în Parlamentul României. Este de datoria mea să-i reprezint. Iar toți oamenii cu care am vorbit în mod direct, în circumscripția mea și pe rețele sociale, îmi cer să votez pentru demiterea ministrei Buzoianu. Și așa voi face! Indiferent cine și de ce a depus moțiunea.

Dar aici, e necesară o precizare importantă, înainte ca cei de la USR să sară că facem alianță cu cei AUR.

Să fie limpede! PSD nu a cerut ca ministra Buzoianu să fie înlocuită cu cineva de la AUR! Deci terminați cu prostiile!

Nu cerem acea poziție nici pentru PSD, deci cu atât mai puțin pentru AUR sau pentru un alt partid. Le cerem în schimb celor de la USR să înlocuiască ministrul incompetent și să numească dânșii pe cineva care poate gestiona un domeniu atât de complex.



Stimate doamne și domni senatori,

În final aș vrea să adresez câteva cuvinte și colegilor de la PNL. În cazul ministrului USR cu CV falsificat premierul Ilie Bolojan a spus că nu-l interesează CV-ul, ci cum e omul. Deci, pentru un USR-ist controversat, domnul Bolojan a aruncat la coș toată meritocrația pe care o invoca ritos, când spunea că face curățenie între bugetari. Păi nu CV-ul trebuie să fie la baza numirilor în funcții publice?

Aceeași complicitate dintre premier și USR o vedem și în cazul ministrei Buzoianu. Acum invocă Acordul Politic care nu ne permite să votăm o moțiune împotriva ministrului de la un alt partid. Dar tot în Acordul Politic, Coaliția și-a asumat, citez, „reforma autorităților de control și reglementare în domeniul Mediului și creșterea calității vieții în toate orașele și satele” din România.



Or, vedem cu toții că dezastrul de la Paltinu este un eșec de proporții al autorităților de control din domeniul Mediului, care a înrăutățit, nu a îmbunătățit, calitatea vieții a peste 120.000 de cetățeni.

Și tot în Acordul Politic, la art. 15 se precizează că membrii Coaliției trebuie să respecte aceste obiective ale coaliției, iar dacă nu o fac „revocarea lor poate avea loc după o evaluare și cu informarea motivată și prealabilă a formațiunii politice care a făcut propunerea”.

Exact asta a cerut PSD înainte de depunerea moțiunii în Parlament. O evaluare onestă în Coaliție.

Pentru că o catastrofă de asemenea proporții nu o afectează politic doar pe doamna Buzoianu și nici doar pe cei de la USR.

Ne afectează pe toți cei din această Coaliție. Iar dacă suntem oameni lucizi, nu putem sta cu mâinile în sân în fața unui asemenea dezastru.

Deci noi am respectat Acordul, dar premierul Bolojan a refuzat în mod suspect această cerere legitimă din partea PSD.

Și îl întreb pe domnul premier, dar și pe cei de la USR și pe toți cei prezenți în această sală.



Dacă numărul de 120.000 de persoane rămase fără apă nu e suficient pentru ca doamna Buzoianu să își prezinte singură demisia sau să fie demisă de premier... câte alte sute de mii sau milioane de români ar mai fi trebuit pentru a se întâmpla ceea ce ar fi fost firesc într-o astfel de situație?”

