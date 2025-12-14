Adrian Năstase: Tentativă de lovitură de stat. Dictatura poate fi exercitată în numele dreptății

”De obicei, tentativele de lovitură de stat se concentrează pe schimbarea executivului (președinte, premier, guvern), scrie Năstase. Tehnicile de lovituri de stat se modifică însă odată cu timpul. Astfel, o formulă nouă este aceea care se concentrează pe atacarea unei alte puteri a statului – justiția, pentru ca ulterior să poată fi preluat controlul asupra celorlalte ramuri. Este vizat uneori și postul de ministru al justiției pentru că acesta va face viitoarele propuneri de șefi ai parchetelor.

Atenție însă, a mai existat un astfel de experiment – „Republica procurorilor”, atunci când cel care s-a jucat cu focul a consemnat faptul că „trei de-ai lui i-au executat pe alți trei de-ai lui”.

Pare că, acum, Dominic Fritz, președintele USR, este în postura lui Lenin venit din Elveția.

Avertisment pentru tineri: Dictatura poate fi exercitată în numele dreptății

Am multă admirație pentru tinerii care socializează în piețele publice pentru o justiție corectă. Știu bine că acesta este un obiectiv important în societate. Ei n-au descoperit însă/încă faptul că dictatura poate fi exercitată și în numele dreptății, dar pentru realizarea unor interese. Inchiziția sau Dzerjinski sunt exemple clasice, dar Barroso, Reding, Day pot explica și ei cum…

Unii își doresc poate revenirea la justiția lui Băsescu – cu Monica Macovei (B1TV a ținut seama de recomandarea mea și a invitat-o aseară la o emisiune pentru a sugera cum poate fi reparată justiția), Livia Stanciu, Ionuț Matei, Daniel Morar etc.

Diverși adversari ai lui Dinamo mă întreabă „PSD unde e?”

„Intelectualii lui Băsescu (reciclați)” ne explică zilnic că asta este singura alternativă la atacurile hibride ale lui Putin. Alții cred că avem de ales între „calul alb” al lui Călin Georgescu și zeița „ex machina” de la Bruxelles. În timpul ăsta, flacăra războiului arde tot mai aproape și parteneriatele noastre „strategice” încep să se topească.

Noi însă continuăm să modelăm, sub influența unor sponsori politici externi, un sistem în care instituțiile statului sunt înlocuite cu ONG-uri, românești și străine, ignorând mizele adevărate ale lumii în care trăim.

