Vlad Gheorghe, după alegerile pentru Primăria Capitalei: E nevoie de o alianță de dreapta care să lupte cu acest monstru

Fostul candidat Vlad Gheorghe, care s-a retras în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, a făcut o radiografie a alegerilor pentru Primăria Capitalei, care anunță un an 2028 zbuciumat electoral, pe fondul creșterii Alianței pentru Unirea Românilor atât în țară, cât și în București, unde candidata Anca Alexandrescu a obținut peste 20% din voturi.

„Concluzii după alegerile din Capitală

CITEȘTE ȘI - Lasconi a savurat victoria lui Ciucu. Mesaj din cinci cuvinte transmis de Elena Lasconi după înfrângerea lui Drulă

Sondajul CIRA publicat de mine a fost singurul corect dintre cele publice

Anca Alexandrescu figura cu 22% (19% AA + 3% Makaveli), eu și Ana Ciceală la 5% fiecare (Ana ieșise la 5,4%, a luat în alegeri 5,85%).

Rezultatele finale au fost evoluții logice ale cifrelor din sondaj: Ciprian Ciucu + Vlad Gheorghe + vot calculat; Daniel Băluță a fost „mâncat” de AA; Cătălin Drulă (18% în sondaj) a scăzut constant din cauza gafelor partidului său și a campaniei slabe.

Mulțumesc companiei CIRA pentru calitatea studiului sociologic!

Dar vreau să notăm minciuna prin sondaje despre care am vorbit toată campania, o minciună care a rulat zile întregi fiind preluată inclusiv de presa quality. E inadmisibil să vedem cifre care variază și cu 10 puncte sau titluri bombastice despre candidați fantastici doar pentru că sondorii au interese politico-financiare.

Autorii acelor falsuri ar trebui să dispară de pe piață, iar cei care le-au folosit să își ceară scuze. Am spus încă de vinerea trecută că PSD va fi minoritar față de AUR

Iată că PSD a ieșit sub AUR la București, am avut dreptate.

Tendința aceasta este mult accentuată în țară, AUR a ros deja PSD. Este ireversibil, iar pesediștii locali vor sări în barca AUR pentru alegerile din 2028. E nevoie de o alianță de dreapta care să lupte cu monstrul AUR care va alipi un PSD mai mic

Am pornit această alianță cu o victorie, cea a lui Ciprian Ciucu, dar războiul abia începe.

Asta trebuie să fie ținta politică până în 2028, pentru că AUR și PSD deja s-au aliat; vedeți cazul alegerilor de la Buzău, unde Ciolacu a primit înapoi sprijinul pe care l-am dat către AUR în 2024. Ilie Bolojan este un lider puternic, de încredere. Împreună cu președintele Nicușor Dan trebuie ajutat să conducă România pentru a ieși din criza actuală. Țara are nevoie de politicieni responsabili, chiar dacă sunt tineri.

Cei care s-au dovedit iresponsabili, deja repetat, trebuie dezlipiți de funcțiile de care se tot agață. Schimbarea începe cu cei care o țipă mai tare.

Avem mult de lucru și putem construi doar împreună.

CITEȘTE ȘI - Cine îl înlocuiește pe Marcel Ciolacu după victoria de la CJ Buzău. A propus evaluarea psihologică a candidaţilor la alegeri

Le mulțumesc susținătorilor mei care au înțeles că a fost necesar un pas strategic pentru binele comun! Le mulțumesc pentru maturitatea votului lor și le spun că drumul nostru continuă cu aceleași valori ca până acum. Dar acum suntem mai puternici, avem mai mulți aliați.

Este victoria noastră a tuturor!

P.S.: Am primit multe înjurături online în această campanie, mai ales după ce am anunțat susținerea pentru Ciprian Ciucu.

Nivelul agresivității online a depășit orice limită și, în mod evident, nu mai are nicio legătură cu lumea reală.

Trebuie să tragem niște aer în piept și să ne calmăm cu toții, să ne gândim mai mult înainte de a scrie pe rețelele sociale, pentru că altfel nu ne mai facem bine ca societate“, a concluzionat Vlad Gheorghe.