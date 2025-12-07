Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor

Întrebată, în direct la România TV, dacă urmează o nouă Ordonanţă „trenuleţ”, aşa cum ne-au obişnuit guvernele din ultimii ani, Elena Cristian a spus că aceasta va veni cu siguranţă şi a explicat şi care sunt motivele care o fac să creadă acest lucru.

Citiţi şi: Măsurile de austeritate "dau roade": Creștere uriașă a numărului de firme închise

„Cu siguranţă, din ce alt motiv ar fi dată acum pe final de an, între Crăciun şi Revelion, o ordonanţă care cumva să echilibreze bugetul. Semnalul că se întâmplă ceva este dat de lipsa proiectului de buget, din punctul meu de vedere.

Ştiu, din informaţiile pe care le am, că se fac simulări la Ministerul Finanţelor, incusiv pe o nouă creştere de TVA şi chiar dacă politicienii aflaţi la guvernare spun că nu este adevărat, vă spun că aşa este, pentru că măsurile luate în august nu au avut rezultatele scontate, măsurile au fost doar pentru populaţie, nu şi pentru clientela politică, pentru companiile de stat, pentru sinecuri şi aşa mai departe şi clar trebuie luate alte măsuri care vor viza tot românul de rând.

Vorbim despre măsuri care vor însemna impozite noi – să nu uităm că vor fi dublate impozitele pe proprietate de la 1 ianuarie 2026 şi sunt alte multe măsuri care aşteaptă.

Eu aştept şi proiectul de buget, pentru că, potrivit legii, trebuia ca până pe 14 octombrie să fie depus în Parlament”, a declarat Elena Cristian, analist DC Business.