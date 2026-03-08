€ 5.0941
Economie

Performanță pentru Bistrița-Năsăud. Florin Bănică: Toate proiectele depuse la AFM au fost aprobate
Data publicării: 12:32 08 Mar 2026

Performanță pentru Bistrița-Năsăud. Florin Bănică: Toate proiectele depuse la AFM au fost aprobate
Autor: Anca Murgoci

Florin Bănică Florin Bănică

Bistrița-Năsăud este singurul din țară în care toate proiectele depuse pentru finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) au fost declarate eligibile, a declarat președintele instituției, Florin Bănică.

Potrivit lui Florin Bănică, în Bistrița-Năsăud sunt încheiate 19 contracte de finanțare, în valoare totală de peste 23,8 milioane de lei, destinate modernizării sistemelor de iluminat public. Investițiile vizează creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni.

„Am fost în județul Bistrița-Năsăud, unde am discutat despre proiectele finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu și despre investițiile care contribuie la dezvoltarea comunităților locale. Un lucru important merită subliniat: Bistrița-Năsăud este singurul județ în care toate proiectele depuse au fost declarate eligibile, ceea ce arată profesionalismul administrațiilor locale și seriozitatea cu care sunt pregătite proiectele.

În total, pentru județ vorbim despre 19 contracte, cu o valoare de peste 23,8 milioane de lei, toate pentru modernizarea sistemelor de iluminat public, investiții care aduc eficiență energetică și servicii mai bune pentru cetățeni.


La această întâlnire au fost prezenți ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, și președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, alături de primarii din județ, cu care am discutat despre proiectele în derulare și despre oportunitățile viitoare pentru comunități.

Astfel de rezultate arată că atunci când administrațiile locale, guvernul și instituțiile publice lucrează împreună, proiectele pentru oameni devin realitate”, a spus Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu. 

VEZI ȘI: EXCLUSIV Florin Bănică (AFM), interviu. Anunțuri despre Rabla 2026, iluminat public, infrastructura de apă și canalizare și alte proiecte 

