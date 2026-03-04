Miza preluării Azomureș de către Romgaz. ”Ar avea tot sensul din lume. Ia gândiţi-vă”

Bogdan Nichișoru, Coface România, a vorbit despre inițiativa statului român de a prelua Azomureș, prin Romgaz. El spune că Romgaz-ul trebuie să fie lacom, în sensul bun al cuvântului, miza fiind mult mai mare.

”Această iniţiativă pe care statul român, prin Romgaz, o are (de preluare a combinatului Azomureş - n. r.) cred că este o logică care ţine apă, cum s-ar spune, tocmai pentru a integra pe verticală acest ADN de producător de gaz natural al Romgazului. Are logică. Adică să integrezi Azomureşul în acest ecosistem are toată logica. (...) din câte ştiu eu discuţiile continuă. Adică există o speranţă că acest proiect care pentru mine are foarte mult sens să se finalizeze măcar ca decizie finală de investiţie în 2026.

Ar avea tot sensul din lume. Ia gândiţi-vă! Romgaz, Neptun Deep, 50%, Azomureş. Să verşi, practic, parte din acest aflux de gaz natural către ceva care-ţi aduce valoare adăugată superioară, (...) produse care să capteze mai multă marjă, care să plece un pic din zona asta de materii prime. Romgaz nu trebuie să rămână doar un producător - şi intră acum şi pe zona de furnizare de gaz natural. Miza e mult mai mare, trebuie să fie în sensul bun al cuvântului mult mai lacom, mult mai ambiţios, iar Azomureşul este un proiect interesant. Vedem în următoarele luni dacă ajung la un numitor comun. Eu am speranţa că da, că vor ajunge la un numitor comun” declară Bogdan Nichişoiu, Regional Enhanced Information Manager, Coface România.