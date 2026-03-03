Buzoianu: Vom avea unele dintre cele mai ambițioase proiecte pe AFM

„O să investim în perioada următoare prin buget. Dacă tot s-a discutat despre buget, vom avea unele dintre cele mai ambițioase proiecte pe AFM, pe zona de mediu anul acesta. Am reușit să salvăm proiecte absolut strategice pe zona de mediu prin mutarea de pe PNRR pe AFM, un lucru care a salvat peste 500 de proiecte care aveau deja lucrările, șantierele deschise.

Acesta este, de fapt, angajamentul nostru față de proiectele de la nivel local, de infrastructura de la nivel local, care este necesară, pentru că, fără această infrastructură, noi nu putem să realizăm toate obiectivele frumoase, strategice, de la nivel național pe care ni le propunem. Avem acest focus, vrem să realizăm infrastructura, vrem să simplificăm legislația, dar vrem să o facem la fel de eficientă pentru protecția mediului”, a afirmat Diana Buzoianu.

În opinia sa, politicile publice și legislația pot fi un catalizator inclusiv pentru creșterea economică sustenabilă

„Green Energy Expo & Romenvirotec este, practic, un partener și un eveniment care a ajuns să fie un reper pentru cum ar trebui să funcționeze și să lucreze împreună mediul privat, politicile publice, inclusiv societatea civilă, experții, toți la aceeași masă. Ce mesaj aduc eu astăzi aici este că politicile publice și legislația pot fi un catalizator inclusiv pentru creșterea economică sustenabilă. Politicile de mediu sunt - și dumneavoastră ați demonstrat prin pariul pe care l-ați făcut în ultimii mulți ani de zile investind direct în astfel de tehnologii, investind direct în dezvoltarea unor principii inovatoare, să zicem așa, în propriile afaceri - ați demonstrat că se poate crea profit într-un mod sustenabil, într-un mod în care să lăsăm și generațiilor viitoare resurse de care fiecare dintre noi s-a bucurat în viața noastră”, a spus ministrul.

Diana Buzoianu a transmis că instituția pe care o conduce este deschisă la colaborare, subliniind că a avut loc un proces de digitalizare a procedurilor interne de avizare, astfel încât procesele sunt mai rapide și eficiente.

„Noi suntem deschiși, la Ministerul Mediului, să colaborăm cu fiecare dintre dumneavoastră, să arătăm că lucrurile pot fi dezvoltate altfel. Da, am investit deja în digitalizare la Ministerul Mediului avem o responsabilitate să vă facem și dumneavoastră mai ușoare procesele, să vă facem mai rapide procesele, mai eficiente. Am scăzut termene, am digitalizat deja proceduri interne și urmează să digitalizăm inclusiv proceduri externe de avizare. Suntem în proces de desfășurare pe mai multe paliere de fonduri europene accesate fix pentru acest demers, asta pentru că înțelegem că dumneavoastră puteți să fiți parteneri alături de noi doar în măsura în care aveți și o bază solidă de colaborare cu noi. Și baza aceasta solidă din partea noastră înseamnă eficiență și înseamnă transparență. Asta este ce vă promitem și asta este ce vom putea să livrăm în anii următori”, a susținut ministrul.

