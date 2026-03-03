€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Zelenski se teme că situația din Orientul Mijlociu ar putea întârzia livrările de arme pentru Ucraina
Data actualizării: 14:30 03 Mar 2026 | Data publicării: 14:28 03 Mar 2026

Zelenski se teme că situația din Orientul Mijlociu ar putea întârzia livrările de arme pentru Ucraina
Autor: Alexandra Curtache

zelenski romania polonia Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Foto: Agerpres

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se teme că livrarea armelor de care ţara sa are nevoie pentru a lupta împotriva Rusiei ar putea fi întârziată de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, relatează dpa.

 Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, liderul de la Kiev a avertizat că prioritățile aliaților occidentali s-ar putea schimba.

„Ar putea deveni dificil de procurat rachete şi arme pentru apărarea spaţiului nostru aerian", a afirmat Zelenski.

„Americanii şi aliaţii lor din Orientul Mijlociu ar putea avea nevoie de ele pentru apărare, de exemplu rachete anti-Patriot", a adăugat el.

Sprijin pentru acțiunile împotriva Iranului

Preşedintele ucrainean a făcut referire la experienţele din timpul atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului din iunie anul trecut, când livrarea de rachete a încetinit.

„Acest lucru nu s-a întâmplat încă acum, dar mă tem că s-ar putea produce din nou", a spus Zelenski.

În acelaşi timp, el şi-a exprimat speranţa că acest lucru nu va duce la "un război lung" în Orientul Mijlociu.

Ucraina se apără împotriva Rusiei vecine de mai bine de patru ani.

În principiu, Zelenski a susţinut acţiunea împotriva Iranului, deoarece Teheranul sprijină Rusia.

„Cred că este o decizie bună să ataci ţinte militare iraniene. Iranienii produc o mulţime de arme pentru Rusia, în special drone şi rachete", a spus el, adăugând că probabil Teheranul nu mai poate face acest lucru.

„Sper ca criza din Iran să rămână o operaţiune limitată. Ştim din propria experienţă cât de sângeros poate deveni aşa ceva", a adăugat el. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
orientul mijlociu
ucraina
arme
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
ANAF introduce un sistem de bonusuri și penalizări pentru angajați. Elena Cristian: De ce nu poate fi aplicat
Publicat acum 2 minute
Wizz Air, informații importante pentru călătorii din Orientul Mijlociu
Publicat acum 9 minute
Surpriză la Moscova: Ambasadorul Israelului explică de ce refuză Rusia și țările BRICS să ajute militar Iranul
Publicat acum 10 minute
Donald Trump, anunțul momentul despre războiul cu Iranul
Publicat acum 17 minute
Iranul închide o rută maritimă vitală, ceea ce ar putea avea un impact major asupra lumii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Iranul amenință Europa, iar 30.000 de oameni fug din Liban
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Cum a fost posibil ca serviciile de intelligence să elimine 50 de lideri din Iran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close