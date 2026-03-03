Zelenski se teme că situația din Orientul Mijlociu ar putea întârzia livrările de arme pentru Ucraina

Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, liderul de la Kiev a avertizat că prioritățile aliaților occidentali s-ar putea schimba.

„Ar putea deveni dificil de procurat rachete şi arme pentru apărarea spaţiului nostru aerian", a afirmat Zelenski.

„Americanii şi aliaţii lor din Orientul Mijlociu ar putea avea nevoie de ele pentru apărare, de exemplu rachete anti-Patriot", a adăugat el.

Sprijin pentru acțiunile împotriva Iranului

Preşedintele ucrainean a făcut referire la experienţele din timpul atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului din iunie anul trecut, când livrarea de rachete a încetinit.

„Acest lucru nu s-a întâmplat încă acum, dar mă tem că s-ar putea produce din nou", a spus Zelenski.

În acelaşi timp, el şi-a exprimat speranţa că acest lucru nu va duce la "un război lung" în Orientul Mijlociu.

Ucraina se apără împotriva Rusiei vecine de mai bine de patru ani.

În principiu, Zelenski a susţinut acţiunea împotriva Iranului, deoarece Teheranul sprijină Rusia.

„Cred că este o decizie bună să ataci ţinte militare iraniene. Iranienii produc o mulţime de arme pentru Rusia, în special drone şi rachete", a spus el, adăugând că probabil Teheranul nu mai poate face acest lucru.

„Sper ca criza din Iran să rămână o operaţiune limitată. Ştim din propria experienţă cât de sângeros poate deveni aşa ceva", a adăugat el.