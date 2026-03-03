Israelul l-a lichidat pe Reza Khazaei, mâna dreaptă a comandantului Gărzilor Revoluționare

Armata Israelului spune că atacul din capitala libaneză l-a ucis pe Reza Khazaei, care conducea eforturile Forței Quds a IRGC de a ajuta Hezbollah să-și reconstruiască capacitățile. Khazaei a ocupat și funcția de șef de stat major la Corpul Libanez al Forței Quds, potrivit IDF.

„Ca parte a rolului său, Khazaei a fost mâna dreaptă a comandantului corpului și a fost considerat o figură cheie în consolidarea forțelor Hezbollah”, spune IDF.

Armata spune că era responsabil pentru legătura dintre Hezbollah și Iran, „în special pentru a face legătura între nevoile organizației teroriste Hezbollah și resursele furnizate de Iran.”

„Khazaei a condus procese ample în cadrul Corpului Libanez și al organizației teroriste Hezbollah”, afirmă IDF, inclusiv „procese de consolidare a forțelor care implică arme și echipamente iraniene” și reabilitarea capacităților ofensive ale grupării teroriste în urma războiului din 2023-2024 cu Israelul.

Potrivit IDF, Khazaei a lucrat pentru transferul de arme din Iran către Hezbollah și a supravegheat programele de producție de arme ale Hezbollah în Liban.