Stiri

DCNews Stiri Israelul l-a lichidat pe Reza Khazaei, mâna dreaptă a comandantului Gărzilor Revoluționare
Data actualizării: 10:27 03 Mar 2026 | Data publicării: 10:27 03 Mar 2026

Israelul l-a lichidat pe Reza Khazaei, mâna dreaptă a comandantului Gărzilor Revoluționare
Autor: Ioan-Radu Gava

uniforme militare cu steagul israelului Foto: Unsplash

Un membru important al Forței Quds din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, care lucra cu Hezbollah, a fost ucis într-un atac al Marinei Israeliene la Beirut.

Armata Israelului spune că atacul din capitala libaneză l-a ucis pe Reza Khazaei, care conducea eforturile Forței Quds a IRGC de a ajuta Hezbollah să-și reconstruiască capacitățile. Khazaei a ocupat și funcția de șef de stat major la Corpul Libanez al Forței Quds, potrivit IDF.

„Ca parte a rolului său, Khazaei a fost mâna dreaptă a comandantului corpului și a fost considerat o figură cheie în consolidarea forțelor Hezbollah”, spune IDF.

China, în corzi din cauza Iranului: Beijingul face presiuni ca navele ce transportă petrol și gaz prin strâmtoarea Ormuz să nu fie atacate

Armata spune că era responsabil pentru legătura dintre Hezbollah și Iran, „în special pentru a face legătura între nevoile organizației teroriste Hezbollah și resursele furnizate de Iran.”

„Khazaei a condus procese ample în cadrul Corpului Libanez și al organizației teroriste Hezbollah”, afirmă IDF, inclusiv „procese de consolidare a forțelor care implică arme și echipamente iraniene” și reabilitarea capacităților ofensive ale grupării teroriste în urma războiului din 2023-2024 cu Israelul.

Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România

Potrivit IDF, Khazaei a lucrat pentru transferul de arme din Iran către Hezbollah și a supravegheat programele de producție de arme ale Hezbollah în Liban.

hezbollah
iran
israel
razboi
liban
Comentarii

