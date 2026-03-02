€ 5.0972
DCNews Stiri Aleksandr Dughin îl sfătuiește pe Vladimir Putin să intre în războiul din Iran: "SUA ar putea schimba regimul și la noi"
Data actualizării: 23:58 02 Mar 2026 | Data publicării: 23:57 02 Mar 2026

Aleksandr Dughin îl sfătuiește pe Vladimir Putin să intre în războiul din Iran: "SUA ar putea schimba regimul și la noi"
Autor: Doinița Manic

imagine cu Aleksandr Dughin Dughin spune că SUA ar putea avea o operaţiune similară de schimbare a regimului şi în Rusia. Foto: Captură video Youtube

Aleksandr Dughin, cunoscut drept ideologul lui Vladimir Putin, îl sfătuiește pe președintele rus să intervină în războiul din Iran, avertizându-l că, după Khamenei, ar putea urma el.

Aleksandr Dughin, cunoscut drept ideologul lui Vladimir Putin, și-a intensificat retorica cu privire la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, avertizând că „al Treilea Război Mondial a început”.  El a spus, de asemenea, că situația globală s-ar putea deteriora dacă Iranul slăbește sub presiunea militară susținută, scrie hindustantimes.com.

În comentariile distribuite de publicația rusă RT pe X, Dugin a declarat: „Al Treilea Război Mondial a început” și a adăugat ulterior: „Din nou”. Remarcile sale au urmat atacurilor coordonate SUA-Israel asupra unor ținte militare iraniene.

VEZI ȘI: ”Creierul” Kremlinului, Alexandr Dughin, declarație periculoasă despre România. MAE român, replică pe ”X”: Va face Rusia să eșueze din nou!

Dugin și-a extins avertismentul, argumentând că însăși Rusia s-ar putea confrunta cu consecințe dacă Iranul se prăbușește.

„Dacă reforme patriotice reale nu încep acum în Rusia, situația va deveni pur și simplu imprevizibilă. Aliații noștri sunt distruși sistematic unul câte unul. Este clar cine urmează și este clar ce înseamnă negocierile cu un astfel de inamic”, a spus ideologul lui Putin. 

Aleksandr Dughin: Ar putea avea loc o operaţiune similară de schimbare a regimului şi la noi

Dughin nu s-a oprit aici și a lansat ideea că războiul americanilor cu Iran ar fi, de fapt, o luptă împotriva Rusiei şi i-a cerut lui Vladimir Putin să reacţioneze cât mai repede.

"Ar putea avea loc o operaţiune similară de schimbare a regimului şi la noi. Cu cât vom acţiona mai activ, cu atât va fi mai bine. Mai bine în coaliţie cu China, desigur. (...) Nu poate fi exclus faptul că acesta ar putea fi începutul celui de-Al Treilea Război Mondial. Au fost implicate forţe prea mari, acţiunile americanilor sunt prea dure. Ordinea mondială s-a prăbuşit. Trebuie să înţelegem că, în această situaţie, noi suntem.

Au fost Venezuela, Iran, Siria, Hezbollah... E şi Cuba vizată acum de SUA. Toate aceste regimuri sunt prietenii noştri. Ar putea avea loc o operaţiune similară de schimbare a regimului şi la noi. Este ultimul avertisment. Soarta noastră va depinde de cât va rezista Iranul. Toate acestea se pot încheia cu o catastrofă pentru Trump şi SUA. Marea musulmană îl poate şterge de pe faţa pământului. De fapt, acest război este şi împotriva noastră. Trebuie să înţelegem: noi suntem următorii. Iranul este acum un scut", a declarat Dughin într-un interviu.

Dughin îi cere lui Vladimir Putin să intervină în războiul din Iran

"Preşedintele (Vladimir Putin n.r.) trebuie să decidă dacă ne implicăm direct. Dar eu cred că da. Cu cât vom acţiona mai activ, cu atât va fi mai bine. Mai bine în coaliţie cu China, desigur. Oricum, o să-i vină rândul şi Chinei, sigur.

Dacă Iranul cade, va urma Cuba, apoi o confruntare directă cu noi, apoi cu China. Aşadar, cu cât vom intra mai târziu în luptă cu Occidentul, cu atât ei vor avea mai mari şanse să ne învingă. (...) Dacă ne implicăm nu avem doar şansa de a câştiga, avem şi şansa de a preveni Al Treilea Război Mondial", a mai afirmat Aleksandr Dughin.

Aleksandr Dughin
vladimir putin
rusia
kremlin
iran
conflict orientul mijlociu
