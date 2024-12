”Creierul” Kremlinului, Alexandr Dughin, declarație periculoasă despre România. MAE român, replică pe ”X”: Va face Rusia să eșueze din nou!

Alexandr Dughin, cunoscut drept ideologul lui Putin, numit de nenumărate ori "creierul" Kremlinului, face din nou declarații controversate despre țara noastră. Acesta a publicat un mesaj în care spune că „România va face parte din Rusia”.

„Unde oare personalitățile woke sau elita democraților ar putea fugi din SUA? În Canada? Trudeau a fost recent la Mar-o-Lago. Israel? Acolo există un război. Londra, Paris, Dubai? Exact acolo au fugit liberalii ruși. Sau Moldova? Moldova va fi parte a României, în curând. Dar România va fi parte a Rusiei”, a scris Alexandr Dughin într-un mesaj pe rețeaua de socializare X.

Ulterior, la aproximativ o oră distanță, acesta și-a completat mesajul: „Poate Australia sau Noua Zeelandă, locuri mai sigure acum. Europa poate cădea sau să ajungă în mâinile populiștilor de dreapta. Sau să fie grav avariată de Oreșnik (numele dat unei rachete rusești cu rază intermediară de acțiune n.r)”.

Reamintim că Vladimir Putin a declarat recent că "Oreşnik" este o rachetă balistică hipersonică. Tot el a susținut că racheta a zburat cu o viteză de 10 ori mai mare decât a sunetului, sau "de 2,5-3 kilometri pe secundă", şi nu a putut fi interceptată de sistemele de apărare antiaeriană.

Totuși, surse ruse au spus că raza de acţiune a rachetei este de 5.000 km. Experții susțin că dacă este adevărat, asta ar permite Rusiei să lovească cea mai mare parte a Europei şi coasta de vest a Statelor Unite. Racheta "Oreşnik" a fost lansată de Rusia în premieră asupra Ucrainei. Vezi mai mult AICI.

