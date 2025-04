Încă un ministru din Guvernul Ciolacu se află în SUA

Misterul din jurul emisarilor români în America, ținuți la secret, s-a transformat într-o adevărată vânătoare. De exemplu, o variantă de emisar ar fi Lucian Romașcanu.

Noua abordare pe care o încearcă premierul în SUA, după ce administrația lui Donald Trump a decis să suspende decizia conform căreia putem călători, ca români, fără viză în SUA, este una nedeslușită în spațiul public. Se pare că ar fi ocoli și MAE și Ambasada României în SUA.

În America, concomitent, se află mai multe figuri din jurul premierului. De exemplu, și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, se află acolo.

Fostul rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a fost în cărți inclusiv pentru candidatura la Președinție. În trecut, a realizat o parte din doctoratul cu tema ”Mecanisme inconștiente de reactualizare a informațiilor” în SUA, unde a și urmat un program postdoctoral, la universitatea americană Mount Sinai School of Medicine din New-York, în domeniul medicinei comportamentale. CV-ul său arată că este președintele Asociației Psihologilor din România (din 2017), directorul pentru cercetare al Albert Ellis Institute din New York, SUA și profesor asociat (adjunct professor) la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, SUA. De asemenea, este membru al Academy of Cognitive and Behavioral Therapies, SUA, după cum notează edupedu.

Deci cine ar fi mai bun pentru o întâlnire la Mar-a-Lago?

Nu putem ști dacă este unul din emisarii lui Marcel Ciolacu, dar putem afirma că are o acoperire bună, dacă ar fi așa.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, s-a întâlnit, în cadrul vizitei pe care o întreprinde în Statele Unite ale Americii, cu reprezentanţi ai Romanian United Foundation, organizaţie a diasporei româneşti cu sediul în Chicago şi prezenţă activă în peste 50 de ţări şi 280 de oraşe.



"În urma unor discuţii şi întâlniri recente cu reprezentanţi ai Romanian United Foundation, (...) analizăm posibilitatea unui parteneriat pentru susţinerea proiectelor din domeniul educaţiei, cercetării şi inovării, cu impact atât în România, cât şi în diaspora. Această iniţiativă va fi gândită în complementaritate cu programele deja derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi alte instituţii implicate, astfel încât plusul de valoare să fie unul cu adevărat cumulativ", a scris ministrul, vineri, pe Facebook.



Printre proiectele propuse se află şi o iniţiativă de amploare dedicată conectării cercetătorilor şi profesioniştilor români din diaspora cu instituţii şi companii din România, precum şi programe pentru tineri, care vizează întărirea legăturilor culturale şi lingvistice prin experienţe educaţionale desfăşurate în ţară.

Ministrul David a vizitat şi o biserică românească din North Carolina.



"Dacă în Washington am vrut să văd unităţi şcolare unde învaţă copii ai românilor din diaspora, în North Carolina am vizitat o misiune ortodoxă a unei comunităţi din diaspora românească din zona Durham. (...) Din nou, am discutat despre cum putem ajuta comunitatea românească de aici pe linia educaţiei - spre exemplu, am explorat dacă/cum biblioteca online Edulib ar fi utilă copiilor români, aflând şi că soţia părintelui doreşte să dezvolte în jurul bisericii activităţile educaţionale nonformale, şi i-am încurajat astfel să acceseze suportul oferit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni", a transmis Daniel David, conform Agerpres.



El a oferit bisericii două volume anastatice după publicaţii din secolul al XVIII-lea, care prezintă informaţii înfiinţarea primei instituţii cu nume de universitate din ţară (1725) şi despre primul doctorat documentat până acum în domeniu în ţară (1715).

