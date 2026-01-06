€ 5.0905
Nicușor Dan a spus ce i-a adus Moș Crăciun: Am fost cu colinda vreo două zile
Data actualizării: 15:27 06 Ian 2026 | Data publicării: 15:10 06 Ian 2026

Nicușor Dan a spus ce i-a adus Moș Crăciun: Am fost cu colinda vreo două zile
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan Foto: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit ce i-a adus Moș Crăciun la finalul anului trecut.

Nicușor Dan, președintele României, a făcut declarații, marți, în avion, când a ajuns la Paris, unde participă la întâlnirea Coaliției de Voință de la Palatul Elysée.

Liderul de la Cotroceni a precizat că a mers „cu colinda vreo două zile“.

„Tata e din Făgăraș, mama din Ileni, care e la vreo 10 kilometri. Am fost cu colinda și într-o parte, și în alta, vreo două zile. Inclusiv Moș Crăciun a venit, tot acolo. Ne-a prins la una din locații“, a dezvăluit președintele.

Coaliția de Voință, proiect ambițios privind apărarea Ucrainei în fața Rusiei

Întrebat ce dorințe și-a pus de Revelion, președintele a spus: „o schimbare graduală în România“.

„Moș Crăciun mi-a adus mănuși și șosete“, a completat, vizibil fericit, președintele României.

„Suntem într-un context internațional dificil și nu e momentul de revoluții și destabilizare în România“, a mai punctat Nicușor Dan, adăugând că, din cauza faptului că zboară cu un avion militar, nu a avut comunicații și patru ore și jumătate a fost „deconectat de realitatea din România“.

Președintele a adăugat că nu este momentul pentru achiziționarea unui avion prezidențial și a reamintit de economia de 30 de milioane de lei pe care a făcut-o Administrația Prezidențială.

