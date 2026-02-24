€ 5.0954
DCNews Politica Şedinţa CGMB, anulată din lipsă de cvorum. Daniel Băluţă anunţă că grupul PSD va intra în grevă
Data actualizării: 12:55 24 Feb 2026 | Data publicării: 12:18 24 Feb 2026

Şedinţa CGMB, anulată din lipsă de cvorum. Daniel Băluţă anunţă că grupul PSD va intra în grevă
Autor: Doinița Manic

imagine din timpul sedintei CGMB Daniel Băluță a spus și că PSD va face plângeri penale pentru abuz în serviciu. Sursa foto: captură video ședință CGMB

Şedinţa extraordinară a Consiliului General al Capitalei a fost anulată din lipsă de cvorum. Daniel Băluţă a anunţat că grupul PSD va intra în grevă.

Şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului București ( CGMB), convocată marţi de grupurile PSD şi PUSL, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum, transmite Agerpres.

Numărul consilierilor municipali prezenţi în sală sau online a variat între 23 şi 28, insuficient pentru a valida şedinţa.

Grupul PSD va intra în grevă. Daniel Băluță: Fac apel şi la celelalte partide politice să facă acest lucru

În sală s-a aflat şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, care a anunţat că social-democraţii vor intra în grevă până când aparatul de specialitate al primarului general îşi va îndeplini atribuţiile. Totodată, grupul PSD va convoca o nouă şedinţă extraordinară miercuri.

"Nu vom ceda. În cursul zilei de mâine, vom convoca o altă şedinţă, având aceeaşi temă. Până când aparatul de specialitate al primarului îşi va face datoria, grupul de consilieri PSD - şi fac apel şi la celelalte partide politice să facă acest lucru - va intra în grevă. Nu vom fi prezenţi până când această nedreptate nu va fi reparată.

Băluță spune că PSD va face plângeri penale pentru abuz în serviciu

Cerem demisia de îndată a secretarului general al Primăriei şi a tuturor celor care nu şi-au făcut datoria, nerespectând Codul administrativ, astfel încât în termen de trei zile, aşa cum legea prevede, să redacteze documentele necesare pentru derularea în bune condiţii a şedinţei", a spus Băluţă.

El a menţionat că PSD va face plângeri penale pentru abuz în serviciu, faţă de cei care au "creat un adevărat grup infracţional organizat" la Primăria Capitalei.

