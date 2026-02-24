Horoscop 24 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna și-a început tranzitul în semnul Gemenilor, de unde va face un careu cu Soarele din Pești. Ceea ce înseamnă că partea rațională se va confrunta des cu zona emoțională.

Horoscop 24 februarie 2026 Berbec

S-ar putea să te tot lovești de unele amânări. Tu ai multe inițiative, însă pare că universul îți transmite că este cazul să mai aștepți. Asta nu înseamnă că trebuie să îți pierzi încrederea.

Horoscop 24 februarie 2026 Taur

Vei simți nevoia de a tranșa unele situații, un declic de a nu mai continua la fel într-un domeniu. Astrologul îți transmite că va mai dura până vei vedea și rezultatele.

Horoscop 24 februarie 2026 Gemeni

Dorințele tale nu sunt aceleași cu ale apropiaților. Și vei fi prins permanent într-o negociere prin care să împaci pe toată lumea. Dar timpul nu este aliatul tău.

Horoscop 24 februarie 2026 Rac

Deși încerci să fii cât mai organizat, o mare parte din timpul acestei zile se va duce pe rezolvarea unor neînțelegeri în chestiunile administrative.

Horoscop 24 februarie 2026 Leu

Unii dintre voi se confruntă cu un nivel crescut de confuzie pe plan profesional și financiar. Sau altfel spus, au de rezolvat mai multe dileme. Nu există perfecțiune!

Horoscop 24 februarie 2026 Fecioară

Unele discuții minore cu partenerul, aparent inofensive, s-ar putea să producă reale neînțelegeri. Reapar unele subiecte pe care le-ați tot evitat.

Horoscop 24 februarie 2026 Balanță

Astrologul îți recomandă să fii mai atent la discuțiile cu șefii sau colegii. Fă tot posibilul să nu promiți mai mult decât poți face. Și nu crede nici promisiunile altora!

Horoscop 24 februarie 2026 Scorpion

Din neatenție, s-ar putea ca oamenii să aibă acces la informațiile tale personale. Telefonul poate fi primul vinovat. Neatenție la notificări, mesaje, postări din rețelele sociale.

Horoscop 24 februarie 2026 Săgetător

Pot apărea probleme prin gospodărie. Se strică una alta. Aveți nevoie de ajutor, însă cei dragi nu pot fi la cheremul vostru. Dar vă veți descurca și singuri.

Horoscop 24 februarie 2026 Capricorn

Sunteți foarte schimbători, iar oamenii din jurul vostru vor avea dificultăți în a vă înțelege. Pot apărea probleme în întocmirea actelor sau în organizarea călătoriilor.

Horoscop 24 februarie 2026 Vărsător

O parte din tine simte că poate cuceri lumea. Dar cealaltă te va face să îți dai seama că, deocamdată, ți-ar prii să faci un pas în spate și să observi ce se întâmplă în jur.

Horoscop 24 februarie 2026 Pești

Îți vei dori să rămâi într-o bulă, departe de zgomotul exterior, problemele celorlalți sau vești negative. Următoarea retrogradarea a lui Mercur vă va face mai interiorizați.