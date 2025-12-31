€ 5.0985
DCNews Stiri Previziuni astrologice 2026: Ce îi așteaptă pe Raci, Lei și Fecioare
Data publicării: 19:32 31 Dec 2025

EXCLUSIV Previziuni astrologice 2026: Ce îi așteaptă pe Raci, Lei și Fecioare
Autor: Dana Mihai

Superstitii 2026 - Freepik Superstitii 2026 - Freepik
 

Trei zodii intră într-o perioadă-cheie, cu schimbări importante pe plan financiar și profesional.

Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog, spune că Racii, Leii și Fecioarele vor resimți din 2026 influențe puternice ale marilor tranzite astrale, de la oportunități de câștig și afirmare, până la nevoia de prudență, reevaluări și decizii care le pot schimba direcția de viață.

"Rac

Beneficiază din a doua jumătate a anului, din luna iulie de tranzitul lui Jupiter în Leu în casa a doua, deci au posibilitatea de câștiguri, dar pot veni către ei proiecte mai multe decât pot gestiona și le recomandăm să-și dozeze efortul.

De asemenea conjuncția dintre Saturn și Neptun are loc în casa a zecea, asta înseamnă o relație mai responsabilă cu autoritățile, cu persoanele cu autoritate din viața lor, trebuie să-și asume responsabilități în ceea ce privește modul în care se poziționează în societate, ce-și doresc de la un loc de muncă, ce-și doresc să transmită mai departe.

Citește și: Istoria se repetă în 2026? Indiciul astrologic care anunță o nouă încetinire economică

Tranzitul nodurilor lunare pe axa banilor, din august, pentru Raci începe o perioadă în care pot avea cheltuieli excesive și sunt motivați să le rezolve. Deci tranzitul nodurilor pe axa financiară duce la o reevaluare a acestor cheltuieli, a împrumuturilor, a resurselor pe care le pun în comun cu ceilalți.

Leu

Au fost afectați de tranzitul lui Uranus în Taur în ultimii șapte ani. Au avut o perioadă mai dificilă. Acum, odată cu intrarea lui Jupiter în semnul lor,  este un an în care strălucesc. S-ar putea spune că 2026 este anul Leilor. Prudență în noile propuneri de colaborare în primele două luni ale anului, cât încă Saturn și Neptun mai sunt în casă a opta. Mai avem și retrogradarea lui Mercur în perioada februarie-martie, tot în casa a opta, mai exact reevaluarea situației financiare.

Fecioară

Din aprilie 2026, Uranus va fi în tranzit în Gemeni în casa a zecea. Încep o nouă etapă profesională și pot avea loc schimbări în carieră prin inovație, tehnologie, o să simtă nevoia de dorință și independență. Conjuncția dintre Saturn și Neptun în Berbec în casa a opta, pentru ei începe o perioadă în care trebuie să-și analizeze cheltuielile, resursele puse în comun cu celelalte persoane, deci este un nou început", a explicat Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog.

Cătălina Mărăcineanu
zodii bani
zodii cariera
Comentarii

