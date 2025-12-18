Horoscop 18 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.
Ne apropiem de două evenimente foarte importante: Luna Nouă și intrarea lui Lilith din Săgetător. Cumva, astrele ne obligă să ne poziționăm mai clar față de ceea ce considerăm noi că este moralitatea, dubla măsură și corectitudinea.
Deși de multe ori ți se cere să te iei mai în serios, tu vei reuși să faci haz de necaz, să întreții o atmosferă plăcută și să îi motivezi și pe ceilalți.
Unii dintre voi se vor grăbi cu unele discuții cu partenerul. Pot apărea situații pe care cu greu veți reuși să le rezolvați fără tensiuni.
Nu este ziua ce mai bună pentru a-ți neglija partenerul sau persoanele cele mai importante. Mai ales dacă au nevoie de sprijinul tău.
Astrele îți recomandă să eviți împărtășirea detaliilor personale în discuțiile de la serviciu. De asemenea, ți-ar prii să ai un program mai simplu.
Pui prea mult preț pe unele detalii superficiale. Însă, ceea ce contează cu adevărat este cum te simți în prezența unor oameni sau ce înveți de la ei.
Familia își va da repede seama de starea ta adevărată. Nu are rost să îi duci cu zăhărelul pe cei dragi. Fii mai competitiv la locul de muncă!
Pe plan financiar, s-ar putea să iei unele decizii nechibzuite. Te vei lăsa influențat de oamenii nepotriviți. Încearcă să pui mai multe întrebări.
Lilith se pregătește să iasă din semnul tău. Și astfel, pe ultima sută de metri, vei face unele alegeri care îi va șoca pe cei din jur.
Încearcă să nu forțezi situațiile care nu ies din primele încercări. Astfel, păstrezi timp prețios pentru unele proiecte mai potrivite ție.
O parte din tine este destul de ambițioasă, dar alta parcă te sabotează. Calitatea zilei va depinde, în mare parte, de oamenii din jurul tău.
Nu sta prea mult posomorât! Prietenii te pot sprijini măcar cu o vorbă bună sau cu o încurajare. Comunicarea deschisă te va salva.
Poți străluci pe plan profesional! Mai ales dacă alegi să îți asumi unele responsabilități de care ai tot fugit până acum.
