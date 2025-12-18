Horoscop 18 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Ne apropiem de două evenimente foarte importante: Luna Nouă și intrarea lui Lilith din Săgetător. Cumva, astrele ne obligă să ne poziționăm mai clar față de ceea ce considerăm noi că este moralitatea, dubla măsură și corectitudinea.

Horoscop 18 decembrie 2025 Berbec

Deși de multe ori ți se cere să te iei mai în serios, tu vei reuși să faci haz de necaz, să întreții o atmosferă plăcută și să îi motivezi și pe ceilalți.

Horoscop 18 decembrie 2025 Taur

Unii dintre voi se vor grăbi cu unele discuții cu partenerul. Pot apărea situații pe care cu greu veți reuși să le rezolvați fără tensiuni.

Horoscop 18 decembrie 2025 Gemeni

Nu este ziua ce mai bună pentru a-ți neglija partenerul sau persoanele cele mai importante. Mai ales dacă au nevoie de sprijinul tău.

Horoscop 18 decembrie 2025 Rac

Astrele îți recomandă să eviți împărtășirea detaliilor personale în discuțiile de la serviciu. De asemenea, ți-ar prii să ai un program mai simplu.

Horoscop 18 decembrie 2025 Leu

Pui prea mult preț pe unele detalii superficiale. Însă, ceea ce contează cu adevărat este cum te simți în prezența unor oameni sau ce înveți de la ei.

CITEȘTE ȘI Ultima Lună Nouă din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt

Horoscop 18 decembrie 2025 Fecioară

Familia își va da repede seama de starea ta adevărată. Nu are rost să îi duci cu zăhărelul pe cei dragi. Fii mai competitiv la locul de muncă!

Horoscop 18 decembrie 2025 Balanță

Pe plan financiar, s-ar putea să iei unele decizii nechibzuite. Te vei lăsa influențat de oamenii nepotriviți. Încearcă să pui mai multe întrebări.

Horoscop 18 decembrie 2025 Scorpion

Lilith se pregătește să iasă din semnul tău. Și astfel, pe ultima sută de metri, vei face unele alegeri care îi va șoca pe cei din jur.

Horoscop 18 decembrie 2025 Săgetător

Încearcă să nu forțezi situațiile care nu ies din primele încercări. Astfel, păstrezi timp prețios pentru unele proiecte mai potrivite ție.

Horoscop 18 decembrie 2025 Capricorn

O parte din tine este destul de ambițioasă, dar alta parcă te sabotează. Calitatea zilei va depinde, în mare parte, de oamenii din jurul tău.

Horoscop 18 decembrie 2025 Vărsător

Nu sta prea mult posomorât! Prietenii te pot sprijini măcar cu o vorbă bună sau cu o încurajare. Comunicarea deschisă te va salva.

Horoscop 18 decembrie 2025 Pești

Poți străluci pe plan profesional! Mai ales dacă alegi să îți asumi unele responsabilități de care ai tot fugit până acum.