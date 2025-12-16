€ 5.0914
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Data actualizării: 08:47 16 Dec 2025 | Data publicării: 08:45 16 Dec 2025

Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Autor: Doinița Manic

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției Imagine cu Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției. Foto: Agerpres
 

Au apărut primele rezultate ale necropsiei, după deshumarea Rodicăi Stănoiu.

Trupul Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a fost deshumat ieri, 15 decembrie, după ce procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă. Primele concluzii ale necropsiei efectuate la Institutul de Medicină Legală ar arăta faptul că decesul fostului ministru al Justiției nu a fost cauzat de leziuni violente.

Astfel, se pare că nu au fost identificate leziuni care să fi dus la decesul acesteia. Totuși, încă nu s-a aflat care sunt concluziile privind cauza exactă a morții și dacă rămâne valabilă varianta infarctului, așa cum s-a spus inițial, înainte de înmormântarea Rodicăi Stănoiu.

De ce s-a decis deshumarea Rodicăi Stănoiu

Precizăm că procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au decis să deschidă un dosar de moarte suspectă în acest caz și să dispună deshumarea, după ce mai multe informații apărute în presă au arătat că Rodica Stănoiu ar fi fost internată la Spitalul "Alexandru Obergia" din București, cu doar câteva zile înainte de a fi găsită moartă, că ar fi avut semne de subnutriție, lovituri la cap și la ochi, dar și că ar fi fost externată de acolo pe semnătură de către partenerului ei de viață, un bărbat mai tânăr cu 50 de ani.

A urmat autosesizarea organelor de anchetă, care au cerut deshumarea pentru clarificarea circumstanțelor în care a murit Rodica Stănoiu.

Procurorii vor acum să analizeze mai în detaliu ultima perioadă din viața fostei demnitare și au solicitat documentele medicale de la spitalele Floreasca și Alexandru Obregia, iar persoanele care ar putea oferi detalii despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu vor fi audiate.

Cum a reacționat iubitul cu 50 de ani mai tânăr, după deshumarea Rodicăi Stănoiu

Toate acuzațiile lansate de apropiații fostului ministru al Justiției în spațiul public sunt îndreptate spre partenerul de viață al Rodicăi Stănoiu, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr. Acesta se numește Marius Calotă, are 33 de ani și ar fi de profesie jurist. El este acuzat de unele dintre prietenile Rodicăi Stănoiu că ar fi profitat de starea în care se afla aceasta și că ar fi făcut totul pentru a pune mâna pe moștenire.

De altfel, în timp ce unele surse din presă susțin că Rodica Stănoiu s-ar fi căsătorit în secret cu acest bărbat, iar acum el ar fi moștenitorul de drept al averii fostei ministre a Justiției, în contextul în care Stănoiu nu a avut copii, alte surse spun că Rodica Stănoiu a mers la notar împreună cu iubitul, pentru a redacta un testament.

Marius Calotă s-a ferit să clarifice suspiciunile care planează asupra sa.

"Nu doresc să comentez pe seama acestor lucruri. Lăsăm justiţia să îşi facă treaba. Sunt sigur că o va face negreşit", a declarat Marius Calotă, partenerul de viață al Rodicăi Stănoiu, pentru Observator.

rodica stanoiu
moarte suspecta
deshumare
necropsie
