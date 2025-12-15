Un mare producător auto își închide pentru prima dată o fabrică în 88 de ani de istorie

Compania Volkswagen va opri producția de vehicule la fabrica sa din Dresden după ziua de marți, 16 decembrie, marcând prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului auto când va închide producția în Germania, potrivit FT.

De ce închide Volkswagen fabrica din Dresden

Închiderea liniei de producție a fabricii are loc în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se află sub presiune asupra fluxului de numerar, ca urmare a vânzărilor slabe din China și a cererii slabe din Europa, precum și a tarifelor americane care afectează vânzările din America.

Volkswagen se confruntă cu provocarea alocării bugetului de investiții de aproximativ 160 de miliarde de euro în următorii cinci ani, în contextul în care se preconizează o durată de viață mai lungă pentru mașinile cu motor pe benzină. Bugetul anual ajustat a fost redus drastic în ultimii ani. Pentru perioada 2023-2027, cifra echivalentă a fost de 180 de miliarde de euro.

Directorul financiar al producătorului auto, Arno Antlitz, a sugerat în octombrie că fluxul său de numerar net pentru 2025, care anterior fusese prevăzut a fi aproape de zero, ar putea fi ușor pozitiv. Cu toate acestea, analiștii au declarat că producătorul auto va continua să se confrunte cu presiuni suplimentare. „Există cu siguranță presiune asupra fluxului de numerar în 2026”, a declarat analistul Bernstein, Stephen Reitman. El a menționat că grupul auto caută modalități de a reduce cheltuielile și de a crește profiturile operaționale.

Volkswagen se confruntă cu provocări „pe scară largă”, durata de viață mai lungă estimată pentru motoarele pe bază de combustibili fosili necesitând noi investiții, a spus Reitman. „Trebuie să luăm în considerare noile generații de tehnologii pe benzină”, a adăugat el. Moritz Kronenberger, manager de portofoliu la Union Investment, a declarat că unele proiecte ar trebui eliminate din planurile de cheltuieli ale Volkswagen. Pentru ca Volkswagen să își atingă obiectivul de investiții, „alte idei și proiecte trebuie eliminate din plan”, a spus el.

Peste 35.000 de locuri de muncă din Germania, afectate

Dresden a produs mai puțin de 200.000 de vehicule de la începerea producției în 2002, sau mai puțin de jumătate din producția anuală a fabricii centrale VW din Wolfsburg. Această mișcare reprezintă un mic pas înainte pentru Volkswagen în planurile sale de reducere a capacității din Germania.

Schimbările fac parte dintr-un acord convenit cu sindicatele anul trecut, care va duce, de asemenea, la desființarea a 35.000 de locuri de muncă la marca VW în Germania.

Ce se întâmplă cu fabrica din Dresden

Șeful mărcii Volkswagen, Thomas Schäfer, a declarat luna aceasta că decizia de a închide producția nu a fost luată „cu ușurință”, dar că „din perspectivă economică a fost esențială”. Fabrica a fost concepută ca o demonstrație a priceperii inginerești a Volkswagen și a fost inițial însărcinată cu asamblarea modelului de lux VW Phaeton. După ce Phaeton a fost scos din producție în 2016, fabrica din Dresden a devenit un simbol al eforturilor de electrificare ale Volkswagen, cel mai recent producând modelul ID.3 alimentat cu baterii.

Fabrica va fi închiriată Universității Tehnice din Dresden pentru a înființa un campus de cercetare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, roboticii și cipurilor. Volkswagen, împreună cu universitatea, s-a angajat să investească 50 de milioane de euro în următorii șapte ani în acest proiect, în timp ce gigantul auto a declarat că va continua să utilizeze instalația pentru a livra mașini clienților și ca atracție turistică.