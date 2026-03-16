DCNews Stiri Update: Incendiul de la casa de copii din Aiud a fost stins. Așezământul aparține de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei
Data actualizării: 19:08 16 Mar 2026 | Data publicării: 17:42 16 Mar 2026

Update: Incendiul de la casa de copii din Aiud a fost stins. Așezământul aparține de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei
Autor: Andrei Itu

incendiu-aiud-casa de copii Incendiu la o casă de copii din Aiud / Foto ISU Alba

Pompierii militari din Aiud au intervenit de urgență, luni, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casă de tip familial pentru copii.

Update 2

Incendiul care a cuprins luni un centru de plasament din municipiul Aiud, care s-a extins şi la o anexă gospodărească din proximitatea imobilului, a fost stins, după aproximativ o oră şi jumătate, de către pompierii militari.

"Incendiul a fost stins. Se lucrează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative produse de acesta", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, Alex Crişan.

El a menţionat că suprafaţă totală afectată de incendiu este de aproximativ 250 mp.

Update 

Așezământul la care a izbucnit incendiul aparține  Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei

Incendiul a izbucnit la Aşezământului social-filantropic „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”. Casa de tip familial din cadrul aşezământului a început activitatea în 2001. Aşezământului Social „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Aiud este o structură social filantropică care face parte din reţeaua socială a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.

Aşezământul cuprinde o casă de tip familial în care sunt ocrotiţi copii abandonaţi ori orfani, un centru educaţional pentru copii din familii defavorizate, aflaţi în risc de abandon şcolar. De asemenea, există un serviciu socio-medical de îngrijire la domiciliu pentru mai multe persoane vârstnice. 

Știrea inițială

Incendiul ar fi izbucnit la o casă de copii din Aiud, luni la ora 16. Pompierii se luptă cu flăcările de pe o suprafață de aproximativ 150 metri pătrați, extinse și la o anexă de aproximativ 80 de metri pătrați.

"Secţia de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Aiud, str. Progresului. Din informaţiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o casă de copii", a transmis presei purtătorul de cuvânt al ISU Alba, Alex Crişan.

Câți minori se aflau în casa de copii din Aiud când a izbucnit incendiul

Conform sursei citate, nu au fost înregistrate victime, toate persoanele fiind evacuate. În clădire se aflau şase copii.

Pentru intervenţie au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi două autoscări. La faţa locului a fost trimis şi un echipaj de prim ajutor medical.

"Incendiul se manifestă la un centru de plasament (aproximativ 150 mp), iar până la sosirea forţelor de intervenţie, acesta s-a extins şi la o anexă gospodărească (aproximativ 80 mp) aflată în proximitatea producerii incendiului", a transmis, ulterior, presei purtătorul de cuvânt Alex Crişan.

Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea incendiului de la o casă de copii din Aiud

Sursa citată a menționat că se intervine pentru localizarea şi stingerea flăcărilor.

"Pentru conducerea şi coordonarea intervenţiei, la faţa locului se deplasează inspectorul şef al ISU Alba cu personal din grupa operativă", a mai spus purtătorul de cuvânt, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Publicat acum 3 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 27 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Publicat acum 40 minute
PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
Publicat acum 43 minute
Judecătorii CCR au cerut bani pentru medicamente în Comisiile de buget-finanțe
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 25 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 53 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
