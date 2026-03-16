Update: Incendiul de la casa de copii din Aiud a fost stins. Așezământul aparține de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei

Update 2

Incendiul care a cuprins luni un centru de plasament din municipiul Aiud, care s-a extins şi la o anexă gospodărească din proximitatea imobilului, a fost stins, după aproximativ o oră şi jumătate, de către pompierii militari.

"Incendiul a fost stins. Se lucrează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative produse de acesta", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, Alex Crişan.

El a menţionat că suprafaţă totală afectată de incendiu este de aproximativ 250 mp.

Update

Așezământul la care a izbucnit incendiul aparține Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei

Incendiul a izbucnit la Aşezământului social-filantropic „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”. Casa de tip familial din cadrul aşezământului a început activitatea în 2001. Aşezământului Social „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Aiud este o structură social filantropică care face parte din reţeaua socială a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.

Aşezământul cuprinde o casă de tip familial în care sunt ocrotiţi copii abandonaţi ori orfani, un centru educaţional pentru copii din familii defavorizate, aflaţi în risc de abandon şcolar. De asemenea, există un serviciu socio-medical de îngrijire la domiciliu pentru mai multe persoane vârstnice.

Știrea inițială

Incendiul ar fi izbucnit la o casă de copii din Aiud, luni la ora 16. Pompierii se luptă cu flăcările de pe o suprafață de aproximativ 150 metri pătrați, extinse și la o anexă de aproximativ 80 de metri pătrați.

"Secţia de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Aiud, str. Progresului. Din informaţiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o casă de copii", a transmis presei purtătorul de cuvânt al ISU Alba, Alex Crişan.

Câți minori se aflau în casa de copii din Aiud când a izbucnit incendiul

Conform sursei citate, nu au fost înregistrate victime, toate persoanele fiind evacuate. În clădire se aflau şase copii.

Pentru intervenţie au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi două autoscări. La faţa locului a fost trimis şi un echipaj de prim ajutor medical.

"Incendiul se manifestă la un centru de plasament (aproximativ 150 mp), iar până la sosirea forţelor de intervenţie, acesta s-a extins şi la o anexă gospodărească (aproximativ 80 mp) aflată în proximitatea producerii incendiului", a transmis, ulterior, presei purtătorul de cuvânt Alex Crişan.

Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea incendiului de la o casă de copii din Aiud

Sursa citată a menționat că se intervine pentru localizarea şi stingerea flăcărilor.

"Pentru conducerea şi coordonarea intervenţiei, la faţa locului se deplasează inspectorul şef al ISU Alba cu personal din grupa operativă", a mai spus purtătorul de cuvânt, conform Agerpres.