DC News: Turiștii străini au fost fascinați de ce au găsit la Letea, în Delta Dunării: Nu înțelegeau cum e posibil așa ceva
Data publicării: 25 Mai 2026

EXCLUSIV Reportaj DC News: Turiștii străini au fost fascinați de ce au găsit la Letea, în Delta Dunării: Nu înțelegeau cum e posibil așa ceva
Autor: Ioan-Radu Gava

caii de la letea Foto: Unsplash
În ciuda problemelor cu care se confurntă turismul, dar și vremii capricioase, Delta Dunării rămâne o destinație căutată atât de român, cât și de străini.

Criza economică prin care trece România a influențat turismul în Delta Dunării, însă aceasta nu este singurul factor care a limitat fluxul de călători către estul României. Potrivit lui Ștefan Paul Ivanov, președinte al Asociației Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid, vremea capricioasă din ultimele săptămâni i-a determinat pe potențialii turiști să-și regândească vacanțele din această perioadă.

„Și Sulina, și Delta Dunării fac parte din România și simțim cu toții această instabilitate politică. Pe de altă parte, vremea capricioasă, cu foarte multe ploi și frig, a făcut ca numărul turiștilor să fie în scădere în această perioadă“, a declarat, pentru DC News, Ștefan Paul Ivanov, operator de transport în Delta Dunării.

„Pentru vară avem rezervări, însă anul acesta, turismul s-a pus în mișcare destul de greu, tocmai din cauza problemelor menționate, inclusiv vremea foarte rece - la fiecare 2-3 zile ploua. Cele mai multe rezervări au venit pe ultima sută de metri, pentru că oamenii au văzut că e vremea mai bună și au plecat pentru câteva zile“, a mai spus Ștefan Paul Ivanov pentru DC News.

Care sunt cele mai căutate destinații din Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Când au văzut, mi-au zis „Domn'le, e fenomenal!“

În privința celor mai vânate destinații din Delta Dunării, Ștefan Paul Ivanov a precizat că acestea sunt grindul Letea, cu celebrii caii sălbăticiți de acolo, cât și vărsarea Dunării în Marea Neagră.

„Cele mai căutate destinații din Deltă sunt renumiții cai de la Letea, care au ajuns pe tot mapamondul. Am avut turiști de pe toate continentele care au înțeles că grindul Letea este un grind marin în inima Deltei. Tot solul e sărat, inclusiv fântânile au sărătură, iar de jur împrejur e apă dulce. Nu înțelegeau cum e posibil să nu se îmbine apa dulce cu apa sărată. E chiar un lac sărat în grindul Letea unde salinitatea e atât de mare încât plutești, iar de jur împrejur e apă dulce. Mi-au zis: „Domn'le, e fenomenal!“. 

Inclusiv din punct de vedere botanic, grindul Letea are foarte multe specii de plante și au reușit să îngrădească o zonă pentru a conserva natura“, a precizat Ștefan Paul Ivanov, adăugând că foarte mulți turiști sunt dornici și să vadă apusul de la vărsarea Dunării în Marea Neagră.

„E un peisaj mirific, mai ales că vezi delfinii cum sar la gura de vărsare a brațului Sulina în Mare“, a punctat Ștefan Paul Ivanov, care deține compania de transport Travel Delta Star.

