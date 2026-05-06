DCNews Lifestyle Unde s-au ”refugiat” turiștii care n-au fost pe litoral de 1 Mai. Locul ”secret” din România, vizitat și de americani
Data publicării: 08:52 06 Mai 2026

Autor: Irina Constantin

aparat foto natura foto pexels/ilustrativ

Litoralul românesc a fost vizibil mai ”sărac” anul acesta, de 1 Mai. Unii spun că de vină ar fi... sărăcia, alții spun că vremea i-a ținut departe de Marea Neagră. Dar există o destinație de vacanță - din România- ce a înregistrat o creștere semnificativă la startul sezonului de vacanțe.

Circa 40.000 de turişti au ajuns pe Litoral, în staţiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord şi Eforie, în mini-vacanţa de 1 Mai, în scădere cu 50% faţă de perioada similară a anului trecut. 

Festival de pe litoralul românesc, mutat în Bulgaria

”Am început acest sezon cu o scădere cu 50% a numărului de turişti, faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut şi din anii trecuţi, în urma pierderii a 15.000 turişti pe care îi aveam anual la Festivalul Sunwaves, relocat în Bulgaria acum”, a subliniat Corina Martin, preşedinta Resto Constanţa şi secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR).

Startul sezonului în Delta Dunării a fost chiar în luna aprilie, iar numărul turiştilor care au ajuns luna trecută aici, pentru a observa păsările şi a face fotografii, a crescut cu până la 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Și americanii vin aici

”Pentru noi, începutul de sezon turistic a fost foarte bun, pentru că suntem axaţi pe ture de birdwatching şi fotografie. A fost mai bine decât anul trecut cu 25-30%, ceea ce pentru luna aprilie a fost o creştere bună. Toată lumea a înţeles că acele drone cad dincolo de graniţă, iar faptul că s-a mai întâmplat un accident, nu mai bagă nimeni în seamă. Mesajele RO-ALERT sunt aici. Am avut americani acum, au primit mesajul RO-ALERT, m-au întrebat despre ce e vorba, le-am spus că e prevenţie, că asta e legea, iar ei mi-au spus că nici în America nu stau mai bine, aşa că n-au fost foarte speriaţi”, a declarat, pentru Agerpes, managerul unei agenţii de turism, Iliuţă Goean.

De asemenea, pentru perioada aprilie- iunie sunt foarte multe rezervări, conform sursei citate. 

”Ce s-a întâmplat acum 15-16 ani, când s-a oprit vânătoarea în Deltă, a fost cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată în această zonă, pentru că acum păsările nu mai sunt panicate la vederea unei bărci. Desigur, există acele nenorociri de bărci rapide, dar păsările sunt mult mai prietenoase. Acum, chiar poţi să faci o tură de birdwatching sau de fotografie, pentru că se poate sta la o distanţă decentă de păsări, să le observi sau să le fotografiezi”, a afirmat Goean.

Vedetele Deltei acum: pelicanii

În perioada aceasta, vedetele Deltei sunt pelicanii comuni care sunt în penaj nupţial.

"Nu au mai fost cazuri de bărci care să intre cu viteză în coloniile de pelicani. Foarte mult în scăderea acestui fenomen a ajutat social media, autorităţile au aplicat sancţiuni şi acum mai sunt probabil puţine", a mai spus managerul agenţiei de turism din rezervaţie, Iliuţă Goean.

