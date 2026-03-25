Paștele devine prilej de minivacanță. Ana Hotels propune experiențe la mare și la munte pentru sezonul de sărbători

În acest context, grupul Ana Hotels mizează în acest sezon pe două dintre cele mai căutate destinații de vacanță din România – litoralul Mării Negre și Poiana Brașov – prin pachete speciale care îmbină tradițiile pascale cu facilități de wellness, gastronomie și activități pentru familie.

Conceptul propus pentru acest an urmărește ideea unei sărbători trăite în ritm lent, departe de aglomerația urbană, într-un cadru natural care permite atât relaxarea, cât și activitățile recreative.

Litoralul, tot mai căutat primăvara

Stațiunea Eforie Nord devine, de la an la an, o opțiune tot mai populară și în extrasezon, pe fondul interesului crescut pentru turismul de sănătate și wellness.

La Ana Hotels Europa, pachetul de Paște include acces la centrul spa, terapii balneare și experiențe culinare inspirate din tradițiile românești, completate de activități dedicate familiilor și copiilor, precum vânătoare de ouă și ateliere de creație.

Pe lângă mesele festive și programele tematice, turiștii aleg această destinație pentru combinația dintre aerul marin, tratamentele cu nămol și apă sărată din Lacul Techirghiol și facilitățile spa, care transformă un weekend prelungit într-o experiență de refacere completă.

Vacanța de Paște într-un decor montan

Poiana Brașov rămâne una dintre destinațiile preferate pentru Paște de către cei care aleg muntele, datorită naturii, liniștii și opțiunilor variate de petrecere a timpului în aer liber.

La Ana Hotels Poiana Brașov, pachetul pregătit pentru această perioadă include cine festive, programe de relaxare, acces la facilități spa și experiențe în natură, de la drumeții ușoare până la activități recreative pentru întreaga familie. Pentru copii sunt pregătite numeroase momente speciale, printre care ateliere de creație în Kids Club și activități în aer liber, o piesă de teatru dedicată celor mici și vânătoare de ouă fermecate pe pajiștea din fața hotelului.

Hotelierii spun că interesul pentru astfel de pachete este în creștere, în special din partea familiilor și a cuplurilor care preferă să transforme sărbătorile într-un sejur complet, nu doar într-un weekend.

Sărbătorile devin experiențe, nu doar tradiții

Industria hotelieră observă o schimbare clară în comportamentul turiștilor: accentul se mută de la cazare la experiență.

Programele tematice, spa-ul, gastronomia și activitățile în aer liber devin elemente esențiale în alegerea unei destinații, iar perioadele de sărbătoare sunt tot mai des folosite pentru vacanțe scurte, dar complete.

Prin pachetele pregătite pentru Paște, Ana Hotels urmărește exact această direcție – oferirea unor sejururi care combină tradiția cu confortul și relaxarea, fie la malul mării, fie în mijlocul naturii.