Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu şi delegaţia României au strălucit pe Turquoise Carpet

Artiștii au defilat pe celebrul Turquoise Carpet

Ceremonia a început la Burgtheater și a continuat până în Rathausplatz, unde delegațiile au defilat pe tradiționalul Turquoise Carpet, în fața publicului, fotografilor și jurnaliștilor internaționali, informează TVR.

România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu, alături de membrii trupei sale, Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal. Echipa artistică a pregătit o apariție specială, construită în jurul conceptului vizual al piesei „Choke Me”.

Ținute inspirate de marile case de modă internaționale

Pentru apariția de pe covorul turcoaz, delegația României a ales ținute statement, inspirate de creațiile unor case de modă internaționale. Outfiturile au fost gândite pentru a susține identitatea vizuală a piesei „Choke Me”, melodia cu care România intră în competiție pe 14 mai.

Un moment apreciat de public a avut loc în timpul traseului oficial, atunci când fiecare delegație s-a oprit la scena live unde cânta Woodstock Allstar Band. În momentul în care reprezentanții României au ajuns în fața scenei, trupa a interpretat un fragment din piesa „Mr. Saxobeat”, hitul lansat de Alexandra Stan, considerat cel mai ascultat cântec al unui artist român pe Spotify, cu aproximativ 900 de milioane de ascultări.

România intră în concurs cu numărul 03

După defilarea oficială, artiștii români au participat la ședințe foto, interviuri și întâlniri cu presa internațională și comunitatea Eurovision, înaintea recepției organizate la Primăria din Viena.

Participarea la ceremonia de deschidere marchează debutul oficial al României în săptămâna Eurovision Song Contest 2026. Alexandra Căpitănescu va urca pe scena celei de-a doua semifinale, programată pe 14 mai, cu piesa „Choke Me”. România va intra în concurs cu numărul 03.

Semifinalele și finala Eurovision 2026 vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 și 16 mai 2026, de la ora 22:00.