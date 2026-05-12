Se conturează o nouă coaliție? Varianta unui premier tehnocrat, fezabilă doar într-o anumită situație / Analiza lui Chirieac
Data publicării: 12 Mai 2026

Se conturează o nouă coaliție? Varianta unui premier tehnocrat, fezabilă doar într-o anumită situație / Analiza lui Chirieac
Autor: Elena Aurel

lideri coalitie de guvernare guvern bolojan grindeanu fritz Liderii coaliției de guvernare. Sursa foto: Agerpres

Bogdan Chirieac a vorbit despre scenariile politice actuale și despre formarea unei coaliții de guvernare.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la emisiunea moderată de jurnalista Violeta Romanescu la România TV, unde a vorbit despre situația politică actuală și perspectivele formării unui nou guvern.

Întrebat dacă în România a funcționat vreodată un guvern tehnocrat, Bogdan Chirieac a răspuns că Guvernul Cioloș a fost un eșec și că ideea unui executiv tehnocrat este total nefezabilă. Totuși, acesta consideră posibilă varianta unui premier tehnocrat susținut de un guvern politic și spune că nume precum Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare ar putea fi luate în calcul pentru funcția de premier. 

„Guvernul Cioloș este un guvern de tristă amintire, care a intrat în istorie sub denumirea de „Guvernul zero”. Nu a avut nicio realizare. Mai mult, toți tehnocrații, când s-a terminat mandatul și a câștigat PSD cu peste 47%, și-au făcut partid. Așa s-a format USR-ul la vremea respectivă. Deci, ideea unui guvern tehnocrat mie mi se pare total nefezabilă.

Poate un premier tehnocrat pe un guvern politic, așa cum a fost Mugur Isărescu în 2000, când a scos țara din marasm. Apoi a câștigat PSD-ul și a venit Năstase, care a avut un guvern foarte bun și cu realizări importante. Așa se poate întâmpla și acum.

Eu am înțeles, din zonele de unde vin acum, că nu este exclus ca una dintre personalitățile din PNL - Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare - să fie nominalizată în funcția de premier. PNL dorește să rămână la guvernare - el este momentan luat prizonier de Ilie Bolojan și gruparea sa progresistă. (...) PSD nu are nicio problemă cu Alexandru Nazare sau Cătălin Predoiu. UDMR nici atât”, a spus Bogdan Chirieac. 

„Se conturează posibilitatea de a avea aceeași coaliție”

Analistul politic a explicat că se conturează posibilitatea formării unei coaliții alcătuite din PSD, PNL, UDMR și o parte din USR, cu Alexandru Nazare sau Cătălin Predoiu în funcția de premier. 

„Se conturează, poate în vreo două săptămâni, posibilitatea de a avea aceeași coaliție - mai puțin gruparea Bolojan și să vedem ce face USR, adică gruparea foarte dură a progresiștilor să meargă cu Bolojan.

Deci o coaliție formată din PSD, PNL, UDMR și o parte a USR-ului, cu premier Alexandru Nazare sau Cătălin Predoiu. Așa se pare că stau lucrurile, dacă gruparea talibană-progresistă din USR va hotărî să rămână alături de Bolojan în opoziție.

PNL nu dorește să iasă de la guvernare. A fost și emoția moțiunii, și sunt multiple semnale în acest sens și domnul Bolojan are planul său. Planul său este să devină - și este incontestabil - liderul mișcării progresiste din România.

E și o campanie furibundă de pregătire absurdă, din punctul meu de vedere, total neavenită, de suspendare a președintelui Nicușor Dan. În această idee, domnul Bolojan ar trebui să fie viitorul președinte al țării. Asta, în opinia mea, nu se va întâmpla, nu există nicio șansă, dar propaganda își face treaba”, a spus Bogdan Chirieac la România TV. 

