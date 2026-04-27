Ce urmează după moțiunea de cenzură PSD - AUR împotriva Guvernului Bolojan. Bogdan Chirieac: Exact asta se va întâmpla!

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la B1 TV, de către moderatoarea Ioana Constantin, ce se va întâmpla mai departe, după momentul moțiunii de cenzură, care, foarte probabil va trece.

Ce urmează după moțiunea de cenzură

"Dacă nu mergem tot către o coaliție, cum a fost și acum, așa-numita coaliție pro-europeană, cu un premier nominalizat foarte repede de președintele Dan, poate pe domnul Predoiu, vom avea, într-o lună, 1 euro de 6-7 lei și riscăm încetare de plată în câteva luni. Acolo mergem, pentru că, în momentul acesta, tot ce înseamnă investitor, companie străină aflată în România și-a pus investițiile la frigider. Nimeni nu știe ce se va întâmpla, nici noi nu știm încotro ne îndreptăm", a spus Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: Atitudini iresponsabile din partea celor de la PNL și USR

"Cu privire la varianta în care la următorul guvern - PSD nu mai este primit la aceeași masă a discuțiilor de PNL și USR - și în contextul în care nimeni nu face alianță cu AUR, conform promisiunilor celor 3 partide - prin urmare ce variantă poate avea președintele Nicușor Dan, în urma unor consultări, respectiv un premier tehnocrat sau o forțare care să ducă la anticipate?", a întrebat apoi Ioana Constantin.

"Sunt atitudini iresponsabile, din partea celor de la PNL și USR, care spun că nu ar mai face o coaliție cu PSD. Este o atitudine, pur și simplu, iresponsabilă. Păi, altceva nu se poate face! Să fie foarte clar! Ne ducem la alegeri anticipate? Dacă se vor face, se va vota în Parlament a doua oară premierul și după o lună se introduce o nouă moțiune de cenzură și cade iar guvernul, însă nu vom rezista economic până atunci. Bani nu sunt. Am impresia că oamenii aceștia nu au avut bani să ia metroul, autobuzul, să meargă până la Banca Națională și acolo să le explice guvernatorul și experții în ce situație economică se află România", a spus Bogdan Chirieac.

Paralela cu situația economică a Greciei din 2009

"Suntem într-o situație mai proastă decât era Grecia în 2009. Măcar Grecia era în zona euro și a primit 700 de miliarde de euro, dar cu mari sacrificii. S-a prăbușit economia, PIB-ul, valoarea imobilelor, salariile s-au micșorat cu 60-70%. Nici acum nu sunt mai mari salariile decât în urmă cu 17 ani, în Grecia. Au fost niște consecințe.

Cu privire la situația noastră, dacă nu se găsește repede o soluție, acolo ajungem. Cu privire la alegerile anticipate, păi, o să voteze ei să plece din funcție, din Parlament? Nu! Și nu întâmplător, în 36-37 de ani, nu am reușit niciodată să avem alegeri anticipate! Nu pleacă parlamentarii de acolo prin alegeri anticipate", a declarat Bogdan Chirieac.

Scenariul FMI și consecințele aferente

Cu privire la varianta unui premier tehnocrat, dacă nimeni nu își mai asumă guvernarea, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns:

"Nu merge cu premierul tehnocrat. A fost domnul Cioloș, în 2016. Adică, nu s-au înțeles cu premier de la un partid politic (n.red. în 2026) și se vor înțelege cu premierul tehnocrat? Să fie foarte clar, indiferent cine vine la conducere, nu sunt bani. Pe de o parte, România a cheltuit bani, în mod aberant, când economia mergea bine, pe de altă parte, domnul Bolojan ne-a băgat în recesiune. Deci, nu poți să faci minuni și depindem de creditele externe, dar ei nu îți mai dau bani. Prin urmare, fără FMI nu ne mai împrumută nimeni. Exact asta se va întâmpla, va veni FMI, cu consecințe. Veți spune că impozitele sunt cele mai mari din regiune, 16% impozit pe profit și 16% impozit pe dividende... va fi 40% și 40%. De la stat, se va tăia, dați afară 30%! Fără asta FMI nu îți dă credit. Exact asta se va întâmpla", a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.