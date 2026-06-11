USR, schimbare de ton privind Guvernul Tomac. Bogdan Chirieac: "Există toate șansele să treacă"

Colaj DCNews/ Iulia Horovei - Sursa foto: Agerpres/Pexels

USR urmează să decidă, vineri, dacă susține Guvernul Tomac, hotărârea fiind influențată și de poziția președintelui Nicușor Dan, fără a fi exclusă rămânerea la guvernare. Analistul politic Bogdan Chirieac afirmă că ar putea avea loc o schimbare fundamentală privind poziția USR despre Guvernul Tomac.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că USR va organiza vineri consultări cu liderii filialelor și parlamentarii partidului privind posibila susținere a Guvernului Tomac. Acesta a subliniat că decizia va ține cont și de poziția președintelui Nicușor Dan, care îl susține pe Tomac, afirmând totodată că partidul nu exclude rămânerea la guvernare, discuțiile vizând în principal direcția politică a României.

Ton îndulcit al USR privind Guvernul Tomac?

„Colectăm aceste puncte de vedere având în minte și faptul că președintele Nicușor Dan susține un astfel de premier. USR se află alături de Nicușor Dan, din punctul meu de vedere. Și pentru noi cântărește foarte mult decizia președintelui Nicușor Dan. În același timp, discuțiile pe care noi le avem în aceste zile nu sunt în legătură cu Eugen Tomac, sunt în legătură cu abordarea politică a unei direcții în care noi credem că este bine să meargă România”, a spus Radu Miruță, la TVR Info.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic, la Realitatea Plus, cu privire la declarațiile lui Radu Miruță.

"Vi se pare o schimbare de ton din partea celor de la USR, prin vocea domnului Miruță?, a fost întrebat Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: "Este o schimbare fundamentală de ton"

"Este o schimbare fundamentală de ton. Până acum, domnul Dominic Fritz ne spunea că nu se desprinde ombilical de domnul Bolojan, fiindcă PSD a îndrăznit să de-a jos pe domnia sa - Mesia de la Dâmbovița. Ce spune domnul ministru Miruță acum e altceva. Spune că vor decide în funcție de lista miniștrilor propuși. Mai mult, din USR se spune că Radu Miruță ar putea ocupa funcția de premier.

Deci, este o schimbare fundamentală de atitudine și o desprindere clară de domnul Ilie Bolojan. Să vedem dacă USR va fi lăsat măcar să voteze, nu ca PNL "cu sunt prezent", dar nu votez sau îi țin afară din sală, ca la AUR. Dacă USR e lăsat să voteze, atunci Guvernul Tomac are toate șansele să treacă, fiindcă UDMR își poate schimba opinia. Cu voturile USR nu sunt probleme pentru a trece Guvernul, cu PSD, UDMR și minorități nici nu mai e nevoie electronii liberi din Parlament. Au suficiente voturi ca să facă 233.

Prin urmare, este o schimbare fundamentală, înseamnă că președintele Nicușor Dan a reușit să îi convingă pe cei de la USR, care, în primă etapă, l-au dezamăgit foarte tare. Marți a fost dat jos Guvernul Bolojan și miercuri dimineață, la primele întâlniri neoficiale, a fost chemat Dominic Fritz. Prima întâlnire între Nicușor Dan și Dominic Fritz a fost miercuri dimineață, cu un rezultat negativ. USR a spus atunci că nu se desprinde de Bolojan, nu de PNL. Totul se schimbă de la o zi la alta. Ieri nu era nicio șansă ca Guvernul Tomac să treacă, după decizia de azi a USR, să vedem ce se va hotărî mâine, vineri, există toate șansele ca Tomac să treacă", a declarat Bogdan Chirieac.

Sorin Grindeanu, nominalizat premier dacă nu va trece Guvernul Tomac în Parlament?

"Ce este cu toate discuțiile care spun că Sorin Grindeanu va fi nominalizat premier?", a intervenit moderatoarea de la Realitatea Plus.

"Deși, inițial, a dat că va numi tot un premier tehnocrat, pe surse ne spune domnul președinte Dan că a doua nominalizare, pentru că guvernul Tomac se va duce în Parlament orice ar fi, va fi Sorin Grindeanu. Or, în acest moment, mă întreb câți de la PNL vor mai asculta de dictatele domnului Bolojan și nu vor merge să voteze guvernul? Mă întreb pentru că, apoi, există oricând posibilitatea alegerilor anticipate. Prin Constituție, președintele poate să convoace alegeri anticipate, în termen de 60 de zile.

Or, dintre cei care sunt acum parlamentari PNL, mulți dintre ei au fost propuși pe listele PNL de domnul Ciucă, Bode, diverse formațiuni și lideri de consilii județene. Păi, noua lista de parlamentari ai PNL-ului va fi exclusiv formată din fidelii lui Bolojan.

Chirieac: Dacă USR își schimbă poziția, vom avea guvern tehnocrat

Prin urmare, parlamentarii de acum vor rămâne fără mandat, în mai puțin de 2 ani de când au ajuns acolo. Cât de nebun să fii să votezi un astfel de guvern de dragul lui Bolojan. Și un guvern cu PSD la putere nu este bun pentru PNL, mai ales că acum PSD are un nou predicat. PSD spune că PNL nu a câștigat o dată alegerile, ceea ce e perfect adevărat, și de 7 ani, de prin 2019 când a fost înlăturată doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, și a venit Ludovic Orban, s-a aflat de atunci în permanență la putere, apropo de situația în care a ajuns acum România, dar nu că PSD este mai breaz, stați puțin, nu despre asta vorbim. Însă este acest predicat al PSD care nu poate fi contrazis.

PNL, fără să învingă în alegeri, deoarece PSD a câștigat în 2020 și 2024, e de 7 ani la putere. Iar PSD s-a angajat, precum au spus că dă afară și femeia de serviciu de la școală dacă are carnet de membru PNL. PNL-iștii văd recesiunea și sărăcia cu ochii. S-ar putea să avem o schimbare fundamentală, dacă își schimbă poziția USR, vom avea guvern tehnocrat și vom vedea cât ține. În România nimic nu e veșnic", a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.