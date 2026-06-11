O singură şansă rămasă pentru Guvernul Tomac, după decizia PNL. Chirieac spune că "România e agăţată de orgoliul lui Bolojan"

Eugen Tomac/ Inquam Photos - Octav Ganea

PNL a decis să nu voteze Guvernul Tomac. Decizia a fost luată în şedinţa BPN. Analistul politic Bogdan Chirieac a spus ce şanse mai are acum Executivul propus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului.

"Mai are o singură şansă să treacă: dacă UDMR va vota acest Guvern. Dar din ce mesaje publice a dat UDMR, rezultă că nici ei nu votează acest Guvern. Ca urmare, mai ales pentru că a decis să meargă în Parlament, se epuizează prima nominalizare. Dacă s-ar retrage înainte de votul Parlamentului, am lua-o de la capăt cu prima nominalizare.

Urmează a doua nominalizare, despre care lumea înclină să creadă că va fi Sorin Grindeanu. Ceea ce nu e în conformitate cu ce ne-a dat de înţeles preşedintele Dan, anume că şi a doua nominalizare va fi tot un tehnocrat. Deci nu ştim unde suntem.

Vă daţi seama, noi ca simpli cetăţeni nu ştim unde suntem, dar pieţele financiare, marii investitori, cei care împrumută România, nici ei nu ştiu unde e România. La noi e curiozitate, îngrijorare, probleme de zi cu zi, absenţa unui Guvern responsabil, dar acolo sunt investiţii de sute de milioane, de miliarde de euro, şi atunci ratele de risc cresc până la cer, dobânzile la credite cresc până nu se mai pot opri. Fiindcă exact cum gândim noi, gândesc şi ei. Nu ştim ce se întâmplă în România. Şi putem vreunul dintre noi să le spunem ce se întâmplă în România? Nu ştim! Toată România e agăţată de orgoliul lui Bolojan acum, şi de acţiunea lui Nicuşor Dan, care încearcă să nu fie preşedinte jucător. Şi uite unde am ajuns!", a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

La şedinţa BPN a PNL nu au participat mai mulţi lideri pro-guvernare din partid, printre care Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Toma Petcu, Adrian Veştea sau Nicoleta Pauliuc.

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"Încercăm pe cât posibil să mergem în primul rând pe logică, şi mai puţin pe emoţie. Nici cu logica şi nici cu emoţia nu ajungem nicăieri. Pur şi simplu ţara e blocată. În primul rând de acţiunea insuficient calculată a lui Sorin Grindeanu, şi moţiunea de cenzură pusă în acest moment, înainte de finalul PNRR. Ori o punea toamna trecută, ori o făcea toamna asta. Avea un sens. Dar plecând de acolo, Ilie Bolojan trebuia să dea curs Constituţiei şi legilor ţării. În loc de asta, el a blocat, a luat ostatic PNL, a luat ostatic USR, are un sprijin propagandistic de mare valoare. Deci propaganda e extrem de eficientă şi bine finanţată, pe reţele sociale şi presă aservită domniei sale. Restul presei se zbate în probleme, pentru că bugetele de publicitate sunt îngheţate în toate companiile. Dânşii nu au nicio problemă cu finanţările pe linia ONG-urilor, că de aia nu se doreşte transparenţă. Bolojan a devenit erou naţional. Şi nimeni nu vrea cu nimeni, toată lumea se fereşte de toată lumea.

Dacă se duc în alegeri anticipate, ceea ce acum o lună respingeam cu toţii, Bolojan va lua un loc important. Ceilalţi nu ştiu ce fac. Şi mai e ceva. Ai mei, hashtagul, useriştii, vor să îl suspende pe Nicuşor Dan. Propaganda inclină în această direcţie. Pentru că Bolojan nu are răbdare până în 2030 să candideze la preşedinţie. Dacă ne asumăm asta, hai să ne asumăm şi votul. Deşi nu putem da vina pe popor, pentru că poporul nu a votat ce a ieşit acum în 2024 şi nici în 2025", a mai declarat Bogdan Chirieac.