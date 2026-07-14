George Simion, prima reacţie după ce Nicuşor Dan a spus de ce nu vrea AUR la guvernare. "Anticipate! Suspendare! Revenirea la democraţie"

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George Simion a reacţionat, după ce preşedintele Nicuşor Dan a spus de ce nu vrea ca AUR să fie parte din guvernare.

"Anticipate! Suspendare! Revenirea la democrație!!

Nicușor Dan a ieșit astăzi să spună din nou că, dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate. Sunt exact aceleași două minciuni cu care au băgat spaima în români doar ca să îl voteze pe acest nevolnic.

Dezastrul economic în care se află România astăzi nu este din cauza AUR, ci este rezultatul guvernărilor pe care Nicușor Dan le susține și le încurajează.

La fel, impotența statului de a reacționa în fața dronelor care au lovit Galațiul și Constanța este „meritul” acestui președinte împiedicat și al rataților pe care chiar el i-a impus la butoane", a transmis George Simion pe Facebook.

De ce nu vrea Nicuşor Dan AUR la guvernare

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru PROTV, care sunt motivele pentru care AUR nu poate fi parte din guvernare.

"Cum ar fi ca România, din senin, așa, să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Deci măcar … Deci România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în acest moment, adică ar fi dramatic să pierdem în momentul ăsta.”, a spus Nicuşor Dan.