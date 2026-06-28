Clasa politică, ”cu nervii la pământ”. Șansele lui Grindeanu să ajungă premier de guvern monocolor

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Românii, ca și președintele Nicușor Dan, se așteptau la o soluție politică din partea PNL, USR, UDMR, PSD. Liniile roșii și orgoliile șefilor de partide au condus, din nou, la blocaj. Declarațiile politice recente vorbesc despre posibilitatea ca un Guvern PSD să treacă de Parlament.

PNL a exclus posibilitatea de a da ”un cec în alb” unui guvern monocolor PSD, chiar dacă președintele Nicușor Dan a acuzat public că, anterior, căzuseră la o înțelegere privind susținirea unui guvern condus de Sorin Grindeanu.

Liderul PSD de la Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a susținut ideea conform căreia un guvern exclusiv PSD ar putea trece cu voturile UDMR: ”Eu știu că UDMR este un partid serios, care atunci când spune ceva se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide. Și, din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea Coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern monocolor PSD. Dacă am avea voturile UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme”.

”Am susține un guvern monocolor PSD, dacă există o majoritate transparentă” a spus Kelemen Hunor, liderul UDMR. Ați susține un guvern monocolor? - a fost întrebat. ”Absolut, oricând, dacă e un guvern monocolor cu o majoritate transparentă, de ce nu?” a fost replica liderului UDMR. ”Noi sigur că am da voturile pentru un guvern PSD” a spus Kelemen Hunor înainte de ultima rundă de negocieri cu președintele N. Dan.

”Toți caută o ieșire din această situație”

Cât despre voturi și de la AUR, ea a indicat că ”votul este secret”.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, astăzi, că, în eventualitatea în care președintele Nicușor Dan l-ar desemnat pe Sorin Grindeanu premier, acesta ar putea strânge o majoritate în Parlament, deși fragilă:

”Va fi o majoritate fragilă și care va încerca să își proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va reuși, pentru că lumea în clasa politică parlamentară, să spunem, este cam cu nervii la pământ. Toți caută o ieșire din această situație. Mă refer în primul rând la partidele din fosta Coaliție sau nu știu dacă mai e valabilă actuala Coaliție și sunt destul de dispuse la compromisuri”.