Când vom avea un nou Guvern? Bogdan Chirieac scoate la lumină jocuri politice de culise: Noi dăm banii, noi le plătim VIDEO

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Vom avea sau nu vom avea Guvern până la finalul lunii august? Să dea Dumnezeu - spune analistul politic DCNews Bogdan Chirieac, în timp ce scoate la suprafață jocuri politice de culise.

”Până la finalul lunii august s-ar putea să avem guvern, guvern cu Eugen Tomac. Credeți în acest scenariu?” l-a întrebat jurnalista DCNews Anca Murgoci pe analistul politic Bogdan Chirieac.

”Să dea Dumnezeu, că o fi Tomac, că o fi Grindeanu, numai să avem Guvern. Dar eu cred că tot Bolojan rămâne până la finalul finalului. Așa par lucrurile acum” spune analistul politic DCNews.

Cine vrea anticipate

Întrebat dacă termenul este prea optimist, Bogdan Chirieac răspunde că ”trebuie să faci ceva, nu să stai cum stăm acum”. Acesta lansează și ipoteza unei desemnări de premier care să pice la vot în Parlament, deschizând calea alegerilor anticipate: ”Să fie a doua cădere de Guvern și să aibă mâinile libere pentru alegeri anticipate. Dar alegerile anticipate acum nu rezolvă mare lucru. AUR vrea anticipate și ai mei, USR-iștii, cu șeful nostru, Bolojan, cred că ar fi tentați de anticipate”.

S-a stins lumina în cămară

Mai mult, Bogdan Chirieac consideră că s-ar dori o altă coaliție, care să includă potențialul partid al lui Victor Ponta, chiar și PSD, dar la un procent mai mic. ”Se fac jocuri politice subtile și noi le plătim. Noi dăm banii, nu altcineva” subliniază analistul politic DCNews, adăugând: ”Dânșii se joacă, mai și pun în cămară, dar noi suntem plătitori”. La remarca Ancăi Murgoci: ”Acum nici nu se mai aprinde becul în cămară”, analistul politic a adăugat: ”De aia l-au și stins. Când l-au aprins, au văzut acolo nu știu ce vicepremieri care tocmai umblau cu niște cașcavaluri mari. Au zis: nu sting eu lumina, stingem cu toții, să nu se vadă că doar la noi în cămară stingem lumina”.

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