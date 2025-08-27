Data actualizării: | Data publicării:

Intervenția lui Nicușor Dan de la Palatul Victoria. Avertismentul lui Bogdan Chirieac ”dacă Ilie Bolojan cedează un milimetru”

Foto: SRI
Foto: SRI

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre propunerile la șefia SRI și SIE, făcute de președintele Nicușor Dan, care a mers, marți, la o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare, unde ar fi vorbit și despre acest aspect. 

Propunerile făcute marți de către președintele Nicușor Dan ar fi: avocatul Gabriel Zbârcea la șefia SRI și diplomatul Gabriel Lazurca la șefia SIE. Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut mai multe remarci, într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea moderată de Ioana Constantin și în contextul în care aceste propuneri au acoperit dezbaterile publice privind pachetul 2 de măsuri.

”Cum vi se par toate aceste numiri și faptul că nu avem la conducerea SRI un șef civil de 700 de zile?”, a întrebat jurnalista Ioana Constantin.

”În ciuda legii, ca să spunem așa, fiindcă legea spune că Serviciul Român de Informații trebuie condus de un civil. El este condus de un militar de 2 ani. Bun, era momentul să se vehiculeze niște nume pe scena politică. Văd că asta s-a întâmplat. Reacțiile sunt foarte dure cu privire la cele două propuneri pe care le-a făcut domnul Nicușor Dan, ieri, înțeleg că domnului Bolojan și domnului Grindeanu. Presa hastag a fost, în special, profund deranjată de cele două numiri”, a spus Bogdan Chirieac.

”Eu nu sunt hastag, dar sunt foarte deranjată de domnul Zbârcea...”, a intervenit Ioana Constantin. A continuat: ”Dom'le nu putem să nominalizăm așa ceva la SRI!”. 

”Vă referiți la faptul că a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation și Gazprom (n.r. Gabriel Zbârcea). Din punct de vedere avocațial, omul și-a făcut treaba. Din punct de vedere al importanței funcției pe care urmează să o dețină, faptul că a pus statul român pe locul doi, nu este de bun augur. Despre asta este vorba. Da, aici sunt și rezervele mele, eu nefiind hastag.

Nu știu dacă vor fi nominalizați domnii și eu știam, ca și dumneavoastră, doamna Constantin, despre domnul Florin Vlădică, respectiv domnul Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE, un ambasador excepțional și reprezentantul României pentru negocierile la OECD, adică are o carte de vizită impresionantă pentru SIE (acum, înțeleg de la dumneavoastră că ar fi refuzat propunerea). 

Mă așteptam la SRI, cinstit să fiu, la o personalitate cu mai mare alonjă, precum un Emil Hurezeanu, de exemplu, ambasador, pentru scurtă vreme ministru de Externe. Deci, vorbim despre oameni deasupra mișcărilor politice. Vedeți însă că știrea este atât de importantă că a astupat complet discuțiile despre pachetul 2. Nimeni nu a văzut că, de unde în campanie, că de asta l-a votat și lumea, domnul Nicușor Dan a spus că este debandadă la CSM, că justiția este nefuncțională, ceea ce noi spunem de ani.

Lumea a spus că va face ordine în justiție. Domnul Nicușor Dan, aici îl citez pe Cristian Tudor Popescu, care a făcut afirmația la B1 TV, care a remarcat, pe bună dreptate, că domnul Dan nu a sărit atunci când oamenilor obișnuiți li s-au ars, ras veniturile, pensionari, salariați și, în special, mediul de afaceri, care a fost pus la zid. În schimb, pentru magistrați, a simțit nevoia să intervină. În opinia mea, dacă domnul Bolojan cedează și un milimetru, toată reforma statului este pusă în pericol, iar asta, pentru că unii magistrați și-au permis să ia ostatic statul român. Acest lucru nu se face!”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
