Europarlamentarul Eugen Tomac a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe tema aderării României la Spațiul Schengen, după ce în decembrie 2022 ţara noastră şi Bulgaria au primit vot negativ pentru primirea în spaţiul de liberă circulaţie.

În cadrul conferinţei de presă de marţi, 1 august, preşedintele Partidului Mişcarea Populară a făcut cunoscut răspunsul primit de la Consiliul Uniunii Europene.

"Am văzut că poziţia Austriei este limpede. Nu vrea ca România să fie în Spaţiul Schengen, şi evident că lucrează cu toată forţa pentru a bloca proiectul european. Am invocat prin art. 265 din Tratatul de funcţionare a UE ca Consiliul să îşi justifice lipsa hotărârii, lipsa de acţiune, atâta timp cât există o comunicare din partea Comisiei Europene şi o aprobare din partea PE. De ce am formulat această plângere prealabilă? Pentru că lipsa de acţiune este tot un abuz, iar pentru a deschide o nouă acţiune în Justiţie ai nevoie de această clarificare în relaţia cu Consiliul.

Prin urmare, după două luni de aşteptare, Consiliul a venit cu un răspuns destul de evaziv, menţinându-şi poziţia - şi anume că nu poate schimba decizia din 8 decembrie anul trecut. Acest refuz ne-a permis să deschidem o nouă acţiune la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru lipsa de acţiune a Consiliului în ceea ce priveşte aderarea României la Spaţiul Schengen.

Mă bucur enorm că însuşi preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a făcut referire la acest proces, spunând cât se poate de limpede că locul României este în spaţiul Schengen şi că speră că acest proces se va judeca cât mai rapid. Este un semnal extraordinar. Mai mult decât atât, Comisia Europeană mi-a comunicat direct, dar şi cabinetului de avocatură de la Luxemburg, că susţine în totalitate acest demers pe care l-am făcut şi este de acord cu formulările din reclamaţia pe care am depus-o pe 6 februarie 2023. Faptul că în luna iulie, la ultima şedinţă plenară de la Strasbourg, s-a votat o rezoluţie prin care Austria este condamnată pentru comportamentul său antieuropean şi că discriminează 27 de milioane de cetăţeni europeni susţine petiţia noastră de intervenţie a Parlamentului European în procesul deschis la CJUE. Practic, se deschide o nouă cale care va schimba fundamental cursul acestui proces" a declarat Eugen Tomac în cadrul conferinţei.

