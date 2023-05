Nicolae Ciucă, apel către liberali: Nu interesează pe nimeni că PNL schimbă cu PSD două ministere

”Rocada guvernamentală - Este o responsabilitate față de țară.

Ce vrem sa facem? Intrăm într-un proiect de țară drept cel mai consistent partid, care a luat cele mai grele decizii în istoria României sau ne ghidăm să luăm ministerele cu cei mai mulți bani? Intrăm ca o echipă sau nu?

Oamenii ne vor judeca în funcție de o întrebare simplă: dacă avem un proiect, dacă avem o echipă, dacă avem o linie directoare. Nu interesează pe nimeni că PNL schimbă cu PSD două ministere sau mai multe.

De aceea, eu vă invit să schimbăm un pic perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală. Să ne gândim în primul rând la public, la cetățenii României și la așteptările lor și de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid.

Îmi asum orice greșeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reușit o guvernare stabilă timp de un an și jumătate, am evitat criza și am recâștigat credibilitatea în fața partenerilor externi” ar fi fost declarația făcută de către premierul Nicolae Ciucă în ședința PNL.

Rocada guvernamentală este pe lista partidelor din coaliție, în special fiind implicați în discuții liderii PNL și PSD, dar nici UDMR nu stă departe de masa negocierilor, deși inițial transmiteau că rotativa nu-i vizează. Deși acordul de schimb de locuri este parafat de la începutul guvernării Ciucă, se pare că există varianta ca și acesta să fie modificat. Toate cărțile sunt pe masă, iar deciziile abia urmează să fie luate. Zvonuri sunt din ambele partide, dar nu din eșalonul de vârf. În acest sens vine și apelul lui Nicolae Ciucă, premierul îndemnând partidul să se gândească mai mult la electorat și mai puțin la câștigul propriu. Mutarea de acum de pe scena politică este extrem de importantă pentru ce urmează nu doar din punct de vedere al guvernării, dar și din punct de vedere electoral, intrând într-o perioadă pre-electorală și urmând un an cu patru rânduri de alegeri. Forma finală a Guvernului Ciolacu am urma să o aflăm după începutul lunii iunie, după cum a spus chiar liderul PSD.

