Noua formulă guvernamentală, ”după începutul lui iunie”. Marcel Ciolacu anunță că va face ”o adevărată obsesie” ca premier: Deja am reușit...

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat, astăzi, că rocada guvernamentală se va produce firesc, fără scandaluri, pe care țara noastră nu și le mai permită să le aibă.

Vorbind cu ocazia evenimentului aniversar al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), liderul PSD a declarat: ”În fine, pentru că suntem într-un moment nemaiîntâlnit în politică şi administraţia românească - înaintea unei rotaţii guvernamentale stabilite de PSD şi PNL acum un an şi jumătate. Este ceva cu totul nou în politica românească, un moment care părea atât de complicat, dar care, în ciuda tuturor scepticilor de serviciu se va produce firesc, fără scandaluri sau crize politice. Atât eu, cât şi domnul preşedinte al PNL Nicolae Ciucă, ne-am propus să abordăm cu maximă responsabilitate acest moment, pentru că România nu îşi mai permite nici măcar o zi pierdută cu conflicte politice. Suntem într-o cursă contracronometru pentru a atrage cât mai multe fonduri europene din exerciţiul financiar 2016-2020 din care mai avem şase luni şi în care trebuie să funcţionăm la viteză maximă. Suntem contracronometru cu PNRR, având un termen de implementare până în anul 2026. Şi suntem contracronometru şi cu toţii sperăm să depăşim ce am început împreună şi deja am reuşit cea mai grea luptă, cea cu inflaţia. Deja inflaţia a intrat într-o pantă descendentă”.

”Voi face o obsesie”

Liderul PSD a declarat că noua formulă guvernamentală va fi valabilă ”după începutul lunii iunie”. Marcel Ciolacu a făcut o serie de promisiuni, cu această ocazie, printre care a spus și că ”voi face din susţinerea tuturor investiţiilor publice locale o adevărată obsesie a viitoarei guvernări a României, fiindcă această obsesie reprezintă, de fapt, suma grijilor, preocupărilor, eforturilor şi mai ales speranţelor tuturor celor care sunteţi astăzi aici. Cred că este datoria mea, ca om croit în administraţia publică a ţării, să transform această obsesie într-un fundament solid pentru dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor României, deoarece doar reducerea decalajelor dintre diversele regiuni ale ţări poate produce echitate economică, solidaritate socială şi modernitate instituţională”.

Cu ocazia aceluiași eveniment, a vorbit și Nicolae Ciucă. Premierul în funcție a declarat, conform news.ro, că ”o bună guvernare presupune acţiunea conjugată şi integrată a administraţiei publice centrale şi a administraţiei publice locale, obiectiv comun fiind realizarea interesului public şi prestarea la cel mai înalt standard a serviciilor esenţiale pentru cetăţeni”.

Înaintea evenimentului, premierul a anunțat: ”Mâine avem BPN. Sunt ipoteze care vor fi puse în dezbatere la nivelul Biroului Politic şi, în funcţie de votul şi acordul BPN, vom lua o decizie cu ce mandat vom intra în negocieri”.

