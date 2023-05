Gestul făcut de PSD și PNL după ce UDMR s-a retras de la masa negocierilor. Cererea lui Klaus Iohannis către partide. Bogdan Chirieac, culise

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a cerut suspendarea oricăror discuții din Coaliție privind formarea noului Guvern. Analistul politici Bogdan Chirieac a comentat acest subiect, afirmând că Marcel Ciolacu cere astfel intervenția publică a președintelui Klaus Iohannis.



"Practic, prin demersul său de suspendare a negocierilor pentru formarea noului Guvern, domnul Marcel Ciolacu cere intervenția publică a domnului Klaus Iohannis. Eu înțeleg că domnul președinte Klaus Iohannis a cerut partidelor PSD și PNL, după cum am anunțat cu multă vreme în urmă, cu toții, nu doar eu, să se respecte protocolul coaliției, adică Ministerul Transporturilor să revină la PNL.

În urma refuzului, practic, a domnului Marcel Ciolacu de a-l schimba pe domnul Grindeanu de acolo au început negocieri ample pentru formarea noului Guvern, inclusiv s-a pus în discuție ieșirea UDMR de la guvernare, cei care au pus asta în discuție au fost chiar cei de la UDMR pentru că pierdeau un minister. După ce au ieșit de la negocieri ieri, UDMR-ul, și s-au retras în biroul președintelui Kelemen Hunor, PSD și PNL și-au împărțit ministerele, nouă ministere la un partid, nouă la celălalt partid, urmând ca primul-ministru să fie domnul Marcel Ciolacu", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

Ciolacu: Orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a cerut astăzi suspendarea oricăror discuții din Coaliție privind formarea noului Guvern până la rezolvarea grevelor anunțate în Educație și Sănatate, printr-un mesaj postat pe Facebook.



"De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. Este clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor.

De aceea, cred că, în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale. Până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată.Coaliția are datoria să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării", a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

