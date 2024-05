OMS, avertisment dur în cazul unei ofensive israeliene la Rafah: Ar putea duce la o baie de sânge

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a avertizat că o ofensivă terestră a armatei israeliene asupra orașului Rafah, aflat în sudul Fâșiei Gaza, aproape de granița cu Egiptul, ”ar putea duce la o baie de sânge”.

Avertismentul lui Ghebreyesus a fost publicat într-o postare făcută pe rețeaua X, fosta platformă Twitter.

”OMS este profund îngrijorată de faptul că o operațiune militară la scară largă în Rafah ar putea duce la o baie de sânge. Peste 1,2 milioane de persoane se adăpostesc în prezent în zonă, multe dintre ele neputând să se deplaseze în altă parte.

Un nou val de strămutări ar exacerba supraaglomerarea, limitând și mai mult accesul la alimente, apă, servicii de sănătate și de salubritate, ceea ce ar duce la creșterea numărului de focare de boală, la agravarea nivelului de foamete și la pierderi suplimentare de vieți omenești.

Doar 33 % din cele 36 de spitale din Gaza și 30 % din centrele de asistență medicală primară sunt funcționale într-o oarecare măsură, pe fondul atacurilor repetate și al lipsei de materiale medicale vitale, de combustibil și de personal”, a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Rafah incursion would substantially increase mortality and morbidity and further weaken an already broken health system



WHO is deeply concerned that a full-scale military operation in Rafah could lead to a bloodbath. More than 1.2 million people are currently sheltering in the… pic.twitter.com/6i7iNFjffx