Distruge ambiția lui Klaus Iohannis stabilitatea României? Bogdan Chirieac face praf demersul pentru președinte care a aruncat în aer prietenia Ciucă- Ciolacu

Coaliția de guvernare e la un pas să se rupă din cauza candidaturii lui Klaus Iohannis. Nicolae Ciucă a lansat un atac fără precedent la adresa lui Marcel Ciolacu, după ce social-democrații au spus că nu votează legea care i-ar fi permis Șefului Statului să candideze la Senat. Ciucă spună că a existat o înțelegere între el, Ciolacu și Iohannis, încă din aprilie, numai că liderul PSD nu își mai respectă cuvântul. De partea cealaltă, Ciolacu își acuză partenerul de coaliție că minte.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, coaliția nu mai funcționează. Singurul lucru care a rămas din alianță este guvernul, ce are în componența sa câțiva membri PNL. Întâlnirile dintre PSD și PNL, Ciolacu și Ciucă, nu mai există.

Ciucă vs. Ciolacu - acuzații de minciuni

"A fost o discuție pe care am avut-o cu premierul Marcel Ciolacu. Am convenit amândoi că este nevoie de această clarificare. Eu am discutat cu domnul Marcel Ciolacu ceva, nu cu partidul. Ca atare, o înțelegere a existat pe acest demers. Încrederea mea în Marcel Ciolacu este discutabilă. Tot ce ține de problemele tehnice, specifice în guvernare, le vom rezolva la fel de responsabil cum am făcut până acum. Ce vom face după alegeri? Eu nu văd cum putem să realizăm o coaliție cu PSD în astfel de condiții”, a explicat Nicolae Ciucă.

În schimb, Marcel Ciolacu a răspuns scurt: “Nu am avut o astfel de discuție. Înseamnă că minte”. Analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Antena 3 CNN, a comentat acest subiect.

"Suntem în situația în care, în ultimele săptămâni de mandat, Klaus Iohannis reușește să facă din nou rău României"

"Suntem în situația în care, în ultimele săptămâni de mandat, Klaus Iohannis reușește să facă din nou rău României, pentru că stabilitatea politică este a României. Înțelegerea dintre PSD și PNL este bunul cel mai de preț pe care România l-a oferit aliaților occidentali. Ne-a ajutat enorm în ultimii trei ani de zile, să știți. Starea economiei românești este dezastruoasă, domnul Marcel Boloș a avut un rol fundamental aici, și totuși încă suntem sprijiniți, suntem ajutați, suntem împinși de la spate. Agențiile de rating ne dau încă o evaluare pozitivă, tocmai ca să nu ne închidă țara. Toată această stabilitate este pusă în pericol, în mod real. Nicolae Ciucă este chiar o personalitate serioasă care a încercat ceva din poziția sa de lider PNL. Totuși, o ambiție prostească a domnului Klaus Iohannis, care vrea să candideze la Senat, rămânând și președinte, ne face rău. El poate să demisioneze cu o lună și jumătate înainte, ca mai apoi să candideze ca orice cetățean. O ambiție prostească, așa cum a fost cu funcția la NATO, cu funcția la Uniunea Europeană, așa cum a fost cu multe aroganțe din ultimul mandat, aduce un grav deserviciu României. Acesta este adevărul. Nu mă bucură deloc că există cearta sau ruperea relațiilor dintre PSD și PNL. Deocamdată nu există partide care să înlocuiască aceste formațiuni de la guvernare. Nu avem nici timp de experimente acum. Trebuie să se mai termine războaiele din jurul nostru, să ieșim puțin la lumină cu economia, că e băgată în pământ efectiv, și abia după o să mai vedem cu partidele politice. Miza este ridicolă. Toată această situație că vrea ‘Domnul de la Neptun’ și ‘primul turist al Europei cu avioane de lux’ să fie senator în timp ce este și președinte. Deci, este absolut ridicol. Dacă era vorba de funcția de Secretar General al NATO, atunci da, schimbam legea, pentru că era pentru binele României. Dar aici nu, vorbim de o chestie de nimic", a spus Bogdan Chirieac.

