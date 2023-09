Agitație în coaliție. PNL, luat prin surprindere de naționalizarea Pilonului II de pensii - surse: A existat o singură dată, o discuție. Reacție Marcel Ciolacu

Între PNL și PSD ar fi o serie de probleme, pe măsură ce se apropie ora la care Marcel Ciolacu, premierul României, își va asuma pachetul de măsuri fiscal-bugetare.

Se pare că ultimele discuții ar fi pornit de la un amendament cu privire la Pilonul II de pensii private. Acesta prevede că angajații cu vârste până în 45 de ani vor putea să aleagă dacă mai vor să facă parte din fondul de pensii sau nu. S-ar merge astfel spre o naționalizare a Pilonului II de pensii, iar liberalii nu ar fi fost de acord cu o astfel de măsură. Alegerea angajaților care au până în 45 de ani ar trebui să se facă până în ultima zi a anului curent. Dacă nu s-ar opta în mod expres pentru această contribuție la Pilonul II de pensii, aceasta nu s-ar mai face, banii mergând către stat.

”Nu am depus, nu am văzut și nu am susținut un astfel de amendament” la Camera Deputaților a spus Alfred Simonis, la Antena 3. Social-democratul afirmă că nici premierul nu ar fi ști despre o asemenea măsură. Deputatul spune că amendamentul nu a fost depus.

”Nu a fost nicio discuţie despre Pilonul II de pensii. Eu cu Nicolae Ciucă nu am discutat aşa ceva. Domnul Boloș nu ne-a prezentat niciun amendament în acest sens” a reacționat premierul Marcel Ciolacu pentru Digi24.

Conform surselor liberale, ar fi existat o discuție despre acest aspect, dar în urmă cu o lună. În fapt, PSD a venit cu propunerea în cadrul unei singure discuții, dar totul ar fi rămas așa, la nivel de propunere. De la acel punct, acest lucru nu s-ar mai fi discutat în coaliție. Amendamentul ar fi fost introdus pe ultima sută de metri de către secretarul de stat de stat al PSD Daniela Pescaru, spune Florin Roman.

