Medeea Marinescu își explică lipsa de reacție publică după ce Florin Piersic a fost internat de urgență

„E un timp de reculegere, un timp al gandurilor adunate, un timp al punerii in ordine a ceea ce simtim,un timp de linistire. Indiferent ca suntem prinsi in proiecte, sau alergam zgomotos spre o minivacanta, sau suntem pe un pat de spital. Gandurile bune nu trebuie nici demonstrate, nici declarate la ore de maxima audienta, ci trebuie lasate sa existe. Iertati-mi deci lipsa de reactie publica. Pentru ca sunt convinsa ca toate gandurile bune si rugaciunile noastre inseamna energie si ca ele sunt indreptate acum catre cel pe care il iubim cu totii, Florin Piersic. Si sunt convinsa ca ne vom reintalni pe scena , si in afara ei, cu bucuria pe care am trait-o de fiecare data alaturi de marele meu partener de scena.

Sanatate si speranta, Draga Florin!

Tuturor, sa aveti parte de sarbatori luminate si linistite!

PASTE FERICIT!”, a transmis actrița Medeea Marinescu.

Vești bune despre starea lui Florin Piersic

Actorul Florin Piersic a fost transferat de la ATI la secția Cardiologie din cadrul Institutului Inimii din Cluj. Se pare că starea maestrului s-ar fi ameliorat, după ce în ultimele două zile a fost monitorizat cu atenție și supus mai multor analize.

Medicii i-au descoperit o infecție care ar fi migrat de la genunchi către stimulatorul cardiac pe care îl are montat de mai mulți ani, ceea ce ar fi putut să-i provoace complicații la nivelul cordului și chiar să fie în pericol să-și piardă viața.

Florin Piersic a plecat de pe scenă în timpul unui spectacol în Cluj după ce a simțit că i se face rău și că are febră. Doctorii l-au preluat rapid și au căutat cea mai bună soluție pentru a nu fi transferat la Viena. Inițial, actorul a fost internat de urgență la Spitalul Militar din Cluj, după care a ajuns pentru noi investigații la Institutul Inimii.

