Conducerea interimară a SRI urmează să fie preluată de Răzvan Ionescu, un fost fizician cu experiență de 20 de ani în Serviciu

Prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii, generalul Răzvan Ionescu, urmează să preia conducerea interimară a instituţiei după demisia lui Eduard Hellvig.



Potrivit Articolului 24 din Legea 14/1992, directorul Serviciului Român de Informaţii are un prim-adjunct, care este şi înlocuitorul legal al acestuia.



La 3 iulie 2023, Eduard Hellvig a anunţat că renunţă la funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii, susţinând că a discutat "deschis" pe această temă cu preşedintele Klaus Iohannis în ultimele săptămâni.



Generalul Răzvan Ionescu are o experienţă de peste două decenii în activitatea operativă a Serviciului Român de Informaţii, conform site-ului Serviciului Român de Informaţii.



Răzvan Ionescu a absolvit Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Bucureşti.



A urmat cursuri postuniversitare cu specializarea Geopolitică şi Geostrategie în cadrul Academiei de Studii Economice. A absolvit masterul NATO Senior Executive din cadrul SNSPA, potrivit sursei citate. De asemenea, este absolvent al cursurilor seminarului Combaterea Armelor de Distrugere în Masă şi Terorismului organizate de Centrul European pentru Studii de Securitate "George C. Marshall" (Germania).



A ocupat funcţii în cadrul unităţilor centrale şi teritoriale, înregistrând succese operaţionale, în parteneriat cu servicii de informaţii din spaţiul euroatlantic, pe problematici privind criminalitatea organizată transfrontalieră, respectarea regimurilor internaţionale privind proliferarea sistemelor de armament, fluxuri financiare internaţionale, migraţie şi terorism, conform sursei amintite.



În SRI a fost încadrat cu gradul de locotenent şi a absolvit ca şef de promoţie cursurile de iniţiere. Răzvan Ionescu a fost avansat la gradul de general de brigadă în primăvara anului 2016.



În 23 martie 2017, generalul de brigadă Răzvan Ionescu a devenit prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, după ce decretul de numire, semnat de preşedintele Klaus Iohannis, a fost publicat în Monitorul Oficial. A preluat atribuţiile de prim-adjunct începând cu 24 martie 2017.



Anterior numirii în funcţia de prim-adjunct al directorului SRI, a condus o unitate centrală cu responsabilităţi în combaterea ameninţărilor transfrontaliere.



La 1 decembrie 2017, a fost avansat la gradul de general-maior.



În data de 29 noiembrie 2022, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de înaintare în grad a lui Răzvan Ionescu din general-locotenent cu trei stele în general cu patru stele în cadrul Serviciului Român de Informaţii.



O constantă a activităţii sale este excelenta colaborare cu partenerii instituţionali ai SRI în plan intern şi extern, menţionează portalul SRI.

