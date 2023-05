Ionuț Stroe: Nu s-a cerut, sub nicio formă și pe nicio cale, UDMR-ului să cedeze vreun portofoliu. PNL nu dorește să-i ia această poziție - Ministerul Mediului

Sunteți nemulțumiți de ministrul Mediului? - a întrebat moderatoarea Anca Orheianu.

Ionuţ Stroe: Pornim de la o teză falsă. PNL nu-și dorește a lua UDMR-ului această poziție. Noi am spus-o foarte clar, ne dorim continuitate în ceea ce privește guvernarea, în actuala ecuație politică și coaliție. Pe cale de consecință, ne dorim UDMR alături și vă spun sincer că sub nicio formă și pe nicio cale, nu li s-a cerut să cedeze vreun portofoliu. Obiectivul tuturor, atenție, al tuturor partidelor din această coaliție, ar trebui să fie guvernarea și stabilitatea țării, în acest moment, nu cramponarea de anumite funcții sau păstrarea cu orice preț prin lansarea unor mesaje, gen celui pe care l-a făcut domnul Botond aseară.

Eu nu am detalii, apropo de ce spunea dânsul, cu retragerea de la guvernare. Nu știu să fi avut loc negocieri sau domnia sa să fi participat, și bine ar fi să lămurească chestiunea aceasta, la vreo negociere, dar sincer vă spun, este o opinie personală, eu mă gândesc că poate fi și o tactică a UDMR-ului în pregătirea unor viitoare negocieri, o tactică pe care o aplică de acum pentru a-i permite menținerea acestor patru portofolii. Dar, repet foarte clar, nu au existat astfel de discuții în structurile de conducere ale PNL și nici în cadrul coaliției și evident că nu înțelegem de ce se încearcă crearea acestei teme și a a cestei false tensiuni în cadrul coaliției.

Moderator Digi24: Dar poate merge mai departe coaliția de guvernare și fără UDMR, dacă UDMR ajunge la această concluzie, că ar trebui să iasă de la guvernare?

Ionuţ Stroe: UDMR-ul, dacă decide în acest sens, în mod evident că vom încerca să asigurăm continuitatea acestei guvernări și dacă e să revenim la momentul în care s-a realizat această construcție politică, stabilitatea a fost motivul pentru care am reușit să facem anumite compromisuri, să dovedim maturitate, să putem conlucra, noi, liberalii, cu PSD, respectiv UDMR la vremea respectivă, pentru că asta este singura ecuație politică care ne poate asigura stabilitate și bineînțeles, o guvernare bună.

Dacă UDMR decide într-un mod sau altul, asta este o chestiune care îi privește în mod direct. Noi am spus-o foarte dar, sub nicio formă și pe nicio cale nu li s-a cerut să iasă sau să cedeze vreun portofoliu și ne-am dori să continuăm în actuala formulă politică. Dacă dânșii decid altceva, asta este o chestiune care îi privește în mod direct.

V-am spus, impresia mea este că, lansate public, nu în interiorul coaliției, chestiuni de genul acesta pot fi și un fel de tactică de a pregăti viitoare negocieri care nu au avut loc, apropo de portofolii și de cum va evolua Guvernul din luna Iunie încolo.

Moderator Digi24: Apropo de aceste negocieri despre care vorbiți, cei de la UDMR spun că atât timp cât rămân cu 3 ministere, ar fi dispuși să renunțe la Ministerul Dezvoltării și la cel al Mediului, dacă primesc la schimb Agricultura și Energia. Ați fi de acord cu un astfel de schimb?

Ionuţ Stroe: Eu nu știu de ce UDMR-ul lansează aceste mesaje pentru partenerii de coaliție prin intermediul presei. Nu știu de ce UDMR-ul nu așteaptă momentul negocierilor, așezat la masa coaliției, în ședințele noastre. Nu vă pot răspunde, în mod evident, la o asemenea întrebare, pentru că nu sunt parte din structura de conducerea a coaliției și mai mult decât atât, este o decizie comună, a tuturor partidelor și dacă există anumite pretenții din partea UDMR-ului, trebuie să le exprime foarte clar, limpede, în interiorul coaliției. Nu folosim presa pentru a ajunge la partenerii de coaliție. Mi se pare nefiresc să transmiți public că vrei nu știu ce minister sau condiționezi prezența ta de obținerea altui minister sau lucruri de genul acesta. Haideți să fim decidenți, să fim cumpătați și bineînțeles, raționali, pentru că obiectivul nostru nu este împărțirea de funcții, cum văd că din păcate UDMR-ul transpune public, ci asigurarea unei guvernări solide și stabile.

Ce se întâmplă cu UDMR

Robert Chiș, jurnalist Digi24, a intervenit: – Au existat discuții în PNL despre posibilitatea scoateri UDMR de la guvernare, inclusiv cu câștiguri electorale pentru PNL?

Ionuţ Stroe: Nu, evident, nu au existat aceste discuții, am spus-o foarte clar, o repet, în structurile de conducere ale PNL, niciodată o asemenea temă nu a fost pe agendă.

Robert Chiş: Nici cu sondajele în față? Sondaje care să arate că ar fi benefic pentru PNl ca UDMR să nu mai facă parte din coaliție?

Ionuţ Stroe: Cercetările sociologice nu au niciun fel de relevanță în ceea ce privește deciziile PNl. V-am spus, nu a existat această discuție referitoare la aceste pretenții.

Robert Chiş: În cercetările acestea sociologice, există un punct în care, dacă UDMR iese de la guvernare PNL câștigă 6 procente, de exemplu?

Ionuţ Stroe: Nu, nu-mi aduc aminte să fi avut vreo analiză pe acestă chestiune, referitoare la cum se referă în scorul PNL ieșirea UDMR de la guvernare sau alte chestiuni.

Moderator Digi24: Au existat opinii că PSD a fost partidul care și-a impus mai des punctul de vedere în coaliție, deși partidul dumneavoastră are premierul. Cum vedeți această predare a puterii și raportul de forțe dintre PNL și PSD?

Ionuţ Stroe: Există, într-adevăr o temă întreținută public, în mod artificial, din punctul nostru de vedere, cum că PSD ar fi cel avantajat din această chestiune.

Eu pot să vă spun că, pornind de la faptul că această coaliție, PNL-PSD a fost un compromis istoric, dar unul necesar, apropo, în mod evident că ambele partide a trebuit să lase de la ele. Eu nu vreau să le dau apă la moară celor care văd doar această luptă politică oarbă dintre partide, care câștigă mai mult, care este avantajat, cine ia portofoliul. Aceste lucruri s-au tranșat în momentul în care s-a făcut acest compromis și s-a realizat această coaliție.

Cel mai important lucru, în momentul de față, este să asigurăm guvernarea și coaliția aceasta, apropo de cine câștigă și cine pierde, este un test de maturitate pentru aceste partide politice. Nu este o joacă de-a celui care are mai multe ministere sau este avantajat de o funcție sau alta. Noi, până în momentul de față, am avut premierul, acum merge la PSD. De exemplu, ei au avut Ministerul de Finanțe, acum ne revine nouă, ei a u avut Transporturile, la fel. Deci, nu cred că este loc de vreo comparație, nu vreau să dau apă la moară celor care, că sunt și de-o parte și de alta, că vezi-doamne este avantajat PNL, că are mai multe ministere, că este avantajat PSD-ul. Nu, aceste teme cad în plan secund când vine vorba de guvernare.

Pe când discuţii între partide?

Moderator Digi24: Se pun la masa discuțiilor cele trei partide și când?

Ionuţ Stroe: Cu siguranță, în următoarele zile vor trebui să demareze aceste negocieri aplicate referitoare la modul cum se va face această tranziție din perioada guvernării cu premier PNL către cea în care PSD va da premierul.

Probabil că vor fi niște negocieri, noi ni le dorim a fi cât se poate de scurte, tocmai pentru a nu genera eventuale sincope în actul de guvernare. Probabil că va fi o tranziție fluidă către perioada următoare și voma sigura, evident, guvernarea pe care am asigurat-o și până acum.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News