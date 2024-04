Divorțul emoțional. Radu Leca: Oamenii divorțează în acte, dar...

Care este diferența dintre divorțul legal și cel emoțional

"Oamenii merg pe ideea să divorțeze pe acte, dar la modul emoțional nu divorțează nici la următoarele 5 relații. Când vorbim despre o emoție atât de grea și densă ca divorțul emoțional, trebuie să gândim faptul corect și să ne exprimăm ideile în așa fel încât să nu avem vreodată impresia că este ceva ușor de făcut.

Poți divorța legal fără să divorțezi emoțional

Divorțul emoțional te duce către o pantă care sună în felul următor: "Oare am făcut bine ce am făcut?" plus noțiunea de comparație pe care o ai permanent cu ceilalți parteneri. Acest divorț emoțional are două faze. Când ai divorțat emoțional de partener fiind căsătorit cu el și divorțul emoțional care nu are loc după divorț, iar acesta este valid în speță persoanelor care nu au vrut să divorțeze.

Ce aspect ale relației vechi îți afectează starea emoțională în prezent?

Discuțiile avute în cuplu favorizează apariția stării de rău, dar în lipsa stării de rău apare și mai răul. Când zic discuții mă refer la certuri, conflicte, structura isterică, țipetele, injuriile, astea dau dependență. Când avem de-a face cu violență fizică în interiorul familiilor noastre, trebuie să ne retragem din acele familii", a explicat Radu Leca, în emisiunea Ultra?Psihologie.

Cum gestionezi conflictele nerezolvate sau resentimentele din trecutul relației?

"Mulți cred că se descurcă singuri, dar nu este chiar așa, pentru că nu pot vedea toate aspectele prin care trec ei, este imposibil. Un terapeut te ajută întotdeauna să le vezi. Nu ți le spune el, într-adevăr, dar te ajută să le vezi și te îndrumă să le conștientizezi", a răspuns Roxana Matache, în emisiunea Ultra?Psihologie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News