”USR sare la bătaie”. VIDEO cu îmbrâncelile din Timișoara. Apropiatul lui Fritz, luat pe sus: Ia, mă, mâna! Băi, agresivule, ești infractor. Ce pui mâna pe el?

”USR sare la bătaie! Am dat startul campaniei la Timișoara în Piața Unirii, pentru că noi vrem să îi unim pe români. Din păcate, am fost atacat de viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău de la USR pentru că am îndrăznit să-l întreb pe Fritz despre penali din USR, despre dezastrul de la Timișoara, despre milioanele de doze de vaccin achiziționate de Vlad Voiculescu, despre alianța lor cu turnătorul Petrov și cu Orban, despre cetățenie și despre călcarea legilor în picioare. Aveți dovada agresiunii celor de la USR. Solicit demisia viceprimarului USR și retragerea de pe lista de consilieri. Pe 9 iunie trebuie să spunem STOP acestor practici agresive și să eliberam Timișoara de mafia USR, de acești interlopi și de furăciunile lor! Alege AUR!” a scris Marian Cucșa, președintele Partidului Republican, pe Facebook.

Pe video se aude: ”Bă, ia mă mâna! Ce pui mă mâna pe telefoanele noastre? Băi, agresivule, bă, ești infractor. Infractorule, băi! Așa se comportă, mă, cu cetățenii? Ce pui mă mâna pe el? Ia mă, mâna, mă!”.

Ruben Lațcău nu a avut o reacție publică în acest sens. El este viceprimar USR, fiind un apropiat de primarul Dominic Fritz, care-l vrea și-n viitorul mandat viceprimar.

