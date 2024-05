Ai avut telefon fix în trecut? Ești bun de plată azi! Avocatul Bărbuceanu îți spune ce să faci în astfel de situații

Astfel de practici sunt frecvente, motiv pentru care mii de români plătesc în plus bani posibil nejustificați către furnizori de toate felurile.

L-am contactat pe avocatul Bogdan Bărbuceanu pentru a ne explica ce poate face un român în astfel de contexte. Deși în cazul de față, cititorul nostru a avut „noroc” și este pus la plată pe bani puțini, de prea multe ori a fost vorba de facturi de sute de lei, cu tot cu furnizor schimbat între timp.

Românii nu trebuie să uite de prescripție

„În primul rând, suma este prescrisă dacă este atât de veche. În 3 ani, orice sumă pe care orice persoană fizică sau juridică o are de recuperat se prescrie, dacă nu te adresezi instanței de judecată. Ce poate face orice român este să încerce, pe cale amiabilă, să explice situația printr-un mail sau prin telefon companiei respective. Dacă nu se rezolvă așa, se merge pe calea instanței”, a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu pentru DC News.

Exemplul avocatului Bărbuceanu

„Da, bineînțeles. Cu serviciile de telefonie mobilă. Și eu am primit; am fost timp de 20 de ani la o companie de telefonie, până acum 2 ani, când am trecut la alt furnizor. Chiar acum vreo 3 luni am primit o factură de la compania inițială în care era vorba despre o sumă de câteva sute de lei. Și-au cerut scuze, au înțeles, am vorbit cu ei. Sunt foarte frecvente chestiunile astea. Ce am observat de la mai mulți clienți - sunt societăți mari care facturează după ce se încheie contractul. Unde merge, merge, unde nu, nu... mai ales dacă sunt sume mici... lumea ce zice, „Păi, decât să vorbesc cu un avocat sau să pierd timpul... mai bine achit””, a transmis avocatul Bogdan Bărbuceanu pentru DC News.

Ce spune legislația dacă este vorba despre practici rele

Deși a rămas la nivel de propunere legislativă, sancționarea companiilor care ar încerca păcălirea clienților sau foștilor clienți nu există, chiar dacă ar fi vorba despre practici rele, nu simple greșeli sau coincidențe.

„Singura sancțiune este anularea pe calea instanței și cheltuielile de judecată. Doar că, de multe ori, decât să te judeci și să pierzi timp, bani, energie... ieși tot pe zero. S-a mai dezbătut în materie civilă subiectul. Fusese la un moment dat o propunere de lege care dorea să sancționeze furnizorii care au astfel de practici în urma unor investigații (dacă nu erau simple erori)”, a încheiat avocatul Bogdan Bărbuceanu pentru DC News.

