€ 5.0911
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0911
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Democraţii americani publică noi imagini cu Epstein / foto în articol
Data publicării: 22:50 18 Dec 2025

Democraţii americani publică noi imagini cu Epstein / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru desecretizarea celebrelor dosare Epstein Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru desecretizarea celebrelor dosare Epstein / Sursa foto: Agerpres
 

Democrații au publicat joi noi imagini legate de Jeffrey Epstein, cu o zi înainte de termenul limită la care administraţia preşedintelui Donald Trump trebuie să publice documentele aflate în posesia sa despre acesta.

Cele 68 de imagini noi se numără printre cele 95.000 pe care aleşii au declarat săptămâna trecută că le-au primit de la legatarii lui Epstein, scrie AFP și Agerpres

Publicarea lor are scopul de a pune presiune asupra administraţiei Trump, care trebuie să publice până vineri cel târziu documentele aflate în posesia sa despre finanţatorul newyorkez, care a murit în închisoare în 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale.

"Este timpul ca Departamentul de Justiţie să publice dosarul", au declarat aleşii democraţi, membri ai unei puternice comisii din Camera Reprezentanţilor, într-un mesaj pe X.

CITEȘTE ȘI                  -                Trump a semnat legea care desecretizează dosarele Epstein

În timpul campaniei sale victorioase din 2024, Donald Trump a promis dezvăluiri explozive despre "afacerea Epstein", dar preşedintele republican şi-a îndemnat susţinătorii timp de luni de zile să treacă mai departe, numind cazul o "farsă" amplificată exagerat de opoziţia democrată.

După ce s-a opus îndelung, a fost forţat în noiembrie să semneze o lege care obligă administraţia sa să publice toate documentele legate de caz.

Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei conform cărora ar fi fost ucis pentru a muşamaliza un scandal care implică personalităţi de prim-plan.

Jeffrey Epstein, alături de Steve Bannon într-un birou

Unele dintre fotografiile publicate joi îl arată într-un birou cu Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, precum şi la bordul a ceea ce pare a fi un avion privat, alături de intelectualul de stânga Noam Chomsky, şi pozând cu cineastul Woody Allen.

Alte imagini prezintă paşapoarte şi cărţi de identitate aparţinând unor femei ucrainene, ruse şi sud-africane, numele şi fotografiile acestora acoperite cu bandă neagră.

Existenţa unor legături între aceste persoane şi finanţator era deja cunoscută. Niciuna dintre fotografiile publicate de săptămâna trecută nu părea să arate vreun comportament ilegal.

Săptămâna trecută, aleşii democraţi publicaseră deja numeroase imagini, inclusiv cu Donald Trump şi fostul preşedinte Bill Clinton, precum şi cu fostul prinţ britanic Andrew. Steve Bannon şi Woody Allen se aflau deja pe listă, la fel ca şi Bill Gates, co-fondatorul Microsoft, şi Richard Branson, fondatorul Virgin Group.

Donald Trump, apropiat de Jeffrey Epstein în anii 1990, a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă despre comportamentul său infracţional şi susţine că au petrecut timp împreună la începutul anilor 2000, cu mult înainte ca Epstein să fie anchetat de autorităţi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jeffrey epstein
sua
donald trump
partidul democrat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România
Publicat acum 25 minute
Trump cere Ucrainei să accelereze negocierile de pace cu Rusia
Publicat acum 54 minute
Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic
Publicat acum 57 minute
Democraţii americani publică noi imagini cu Epstein / foto în articol
Publicat acum 57 minute
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Publicat pe 17 Dec 2025
Acuzații fără precedent în sistemul judiciar: Șefa Curții de Apel București a primit o vizită surpriză în birou
Publicat pe 16 Dec 2025
Nebunie în justiție. „Eroina” Raluca Moroșanu, pusă sub semnul incompatibilității
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close