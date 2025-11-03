Lui Donald Trump îi „pare rău” de Familia Regală britanică după ce Prințului Andrew i-au fost retrase titlurile

Donald Trump a declarat că îi „pare rău” pentru Familia Regală britanică, după ce Andrew Mountbatten-Windsor a fost lipsit de titlurile sale, scrie Mirror.

Vorbind cu reporterii la bordul avionului Air Force One, președintele american a fost întrebat despre decizia Regelui Charles de a-i retrage fratelui său titlurile nobiliare, în urma noilor dezvăluiri legate de relația acestuia cu finanțatorul pedofil Jeffrey Epstein.

„Este o situație teribilă pentru familie. A fost o tragedie și e păcat. Îmi pare rău pentru familie”, a spus Trump.

Fratele Regelui Charles al III-lea a fost lipsit de titlurile de Prinț și Duce de York, pierzându-și ultimele privilegii regale după publicarea memoriilor Virginiei Giuffre, una dintre victimele lui Epstein. Giuffre l-a acuzat pe Andrew de agresiune sexuală și l-a dat în judecată în 2021. Cazul a fost soluționat în afara instanței, pentru o sumă estimată la aproximativ 12 milioane de lire sterline. Andrew a negat acuzațiile și orice faptă ilegală.

Giuffre, care și-a luat viața la începutul acestui an, susținuse că, pe când era adolescentă, a fost traficată de Epstein și Ghislaine Maxwell și obligată să întrețină relații sexuale cu Andrew de trei ori — acuzații pe care el le-a negat întotdeauna.

Reacția familiei Virginiei Giuffre

Familia tinerei a salutat decizia regelui de a-i retrage titlurile lui Andrew, declarând: „O fată americană obișnuită, dintr-o familie americană obișnuită, a doborât un prinț britanic cu adevărul și curajul ei extraordinar”.

Trump a fost și el criticat în trecut pentru legăturile sale cu Epstein. După sinuciderea finanțatorului în celulă, în 2019, fostul președinte a minimalizat relația lor, spunând că „nu avea nicio idee” despre faptele acestuia.

Fratele Virginiei Giuffre l-a îndemnat însă pe Trump să urmeze exemplul regelui și să publice dosarele legale mult așteptate legate de Epstein. „Președintele Trump trebuie să-și ia inima în dinți și să procedeze la fel. Trebuie să punem guvernul nostru cu spatele la zid, astfel încât să fie obligat să spună adevărul și să facă ceea ce este corect”, a spus Sky Roberts.

Trump, prieten cu Epstein. De ce s-au certat

Trump a menținut o prietenie de ani de zile cu Epstein, timp în care l-a cunoscut și a fost fotografiat împreună cu Andrew Mountbatten-Windsor.

„Îl cunosc pe Jeff de cincisprezece ani. Un tip grozav. Este o persoană foarte plăcută. Se spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult ca și mie, iar multe dintre ele sunt destul de tinere. Fără îndoială — Jeffrey iubea viața socială”, declara Trump în 2002, potrivit revistei New York Magazine.

Înainte de moartea sa, Epstein spunea despre fostul său prieten: „Am fost cel mai bun prieten al lui Donald timp de 10 ani”.

Cei doi s-ar fi certat după ce Epstein ar fi „furat” din personalul lui Trump, inclusiv pe Virginia Giuffre, care lucra la Mar-a-Lago pe când avea 17 ani. Epstein susținea însă că ruptura s-a produs din cauza unei afaceri imobiliare.