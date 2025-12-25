115 membri Statul Islamic, reținuți pentru planuri de atac de Crăciun și Revelion

Poliţia turcă a reţinut 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic (SI) în cadrul unor raiduri conduse la nivel naţional, aceştia fiind bănuiţi că intenţionau să comită atacuri în perioada Crăciunului şi a Anului Nou, a informat joi presa de stat turcă, relatează dpa.

În total, 137 de persoane sunt date în urmărire pentru a fi arestate, potrivit postului de televiziune public TRT.

Turcia a emis mandate internaţionale de arestare pentru restul suspecţilor aflaţi în libertate.

Operaţiunea a fost lansată în urma informaţiilor serviciilor secrete

Operaţiunea, condusă de unităţile de luptă împotriva terorismului din Istanbul, a fost lansată în urma informaţiilor serviciilor secrete, conform cărora elemente legate de Statul Islamic plănuiau atacuri împotriva unor persoane non-musulmane şi în timpul adunărilor de sărbători, a scris TRT.

Poliţia a confiscat pistoale şi documente în timpul percheziţiilor la mai multe adrese.

Anchetatorii au declarat că suspecţii erau în contact cu agenţi din zone de conflict active, potrivit raportului.

Turcia desfăşoară cu regularitate operaţiuni împotriva presupuselor reţele ale Statului Islamic care operează în ţară.

Grupul a revendicat atacul comis în 2017 împotriva unui club de noapte din Istanbul, în timpul sărbătorilor de Anul Nou, soldat cu moartea a 39 de persoane, conform Agerpres.

